Lista Clinton: estas son las sanciones del castigo económico más temido del sistema financiero mundial

El 24 de octubre de 2025, pasó algo histórico que marcará a Colombia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro Burgos en la Lista Clinton, una sanción que conlleva severas restricciones financieras y limitaciones internacionales para los implicados. Aquí le contamos.
La decisión ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, generando preocupación sobre sus posibles repercusiones políticas.
Diversos analistas y sectores políticos en Colombia consideran que la sanción podría tener un trasfondo más político que judicial, al producirse en medio de un contexto de fricciones bilaterales y diferencias ideológicas.
La llamada Lista Clinton es el nombre popular de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En ella aparecen personas y entidades acusadas de participar en actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo o corrupción.