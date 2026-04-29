Laura Valdivieso asumió presidencia de Asocolflores en medio de presión por tasa de cambio, costos y mercados

Laura Valdivieso asumió la presidencia de Asocolflores en un momento determinante para la floricultura colombiana, con el reto de sostener la competitividad de un sector que exporta cerca de US$2.400 millones y genera más de 240.000 empleos formales. Su llegada coincide con un entorno exigente, marcado por la necesidad de diversificar mercados más allá de Estados Unidos —destino del 80% de las ventas—, responder a crecientes regulaciones internacionales en sostenibilidad y enfrentar presiones sobre costos y logística, y con una tasa de cambio que no favorece a los exportadores.

Con una amplia trayectoria en comercio exterior, la nueva presidenta deberá equilibrar la consolidación de los logros del gremio con una agenda renovada que fortalezca la innovación, la apertura de nuevos mercados y el impacto social de la floricultura en el país. En diálogo con EL COLOMBIANO detalló el momento de esta actividad productiva y cómo sorteará los desafíos.

¿Cómo describiría hoy el sector floricultor colombiano en el contexto del comercio exterior?

“Es un sector que exporta 2.400 millones de dólares al año. Es el segundo producto de exportación no minero-energética de Colombia, después del café, y el 80% de esas exportaciones se dirige a Estados Unidos. Es, además, sinónimo de resiliencia, diversificación e innovación. Llegamos a 100 mercados con más de 60 especies y cerca de 2.000 variedades. Es, en esencia, un símbolo del comercio exterior colombiano”.

¿Qué representa este sector en términos de desarrollo económico y social?

“Es la demostración de que el comercio exterior es sinónimo de oportunidades para la población y de empleos de calidad. Genera 240.000 empleos entre directos e indirectos, todos formales y con altos estándares, principalmente en Cundinamarca y Antioquia. El 60% de esos empleos son ocupados por mujeres y el 55% corresponde a madres cabeza de familia. Es un sector que representa lo mejor de Colombia ante el mundo”.

Usted acaba de asumir el cargo. ¿Qué balance hace de sus primeros días al frente de Asocolflores?

“Estoy apenas aterrizando. Recibo un legado sólido, construido con visión, rigor y disciplina, que espero honrar con una mirada renovada para proyectar el sector hacia el futuro”.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente la floricultura?

“Enfrentamos varios retos importantes que hacen que la coyuntura sea compleja. El primero es la tasa de cambio: la revaluación del peso impacta a todos los sectores exportadores, y en este caso es especialmente sensible porque Colombia exporta el 97% de su producción de flores. Es una variable que monitoreamos constantemente. También enfrentamos un aumento de costos: laborales, por el incremento del salario mínimo y los cambios en la jornada; de materias primas, como fertilizantes, afectados por la geopolítica; y de combustibles y fletes. A esto se suma el arancel del 10% en Estados Unidos, nuestro principal mercado. Es un momento retador, pero el sector ha demostrado resiliencia y mantiene su compromiso con el empleo y el impacto social”.

¿Qué le han manifestado los empresarios sobre el impacto de la actual tasa de cambio?

“Las empresas están haciendo un esfuerzo enorme por navegar esta coyuntura. Sin embargo, es una variable que impacta de manera significativa, especialmente porque exportamos el 97% de la producción. Lo más complejo es la incertidumbre: no hay claridad sobre el comportamiento del dólar en los próximos meses. Hoy no hablaría de cierre de empresas del sector por causa de la tasa de cambio”.

¿Qué efectos podría tener el reciente decreto relacionado con fondos de pensiones sobre el sector?

“Podría tener un impacto en la tasa de cambio, debido a la entrada de un volumen importante de dólares al país.

Al no haber certeza sobre el comportamiento del dólar, esto podría afectar a los sectores exportadores, incluido el floricultor”.

En materia de aranceles, ¿cómo ha enfrentado el sector los cambios en la política comercial de Estados Unidos?

“Es un reto enorme. Estamos convencidos de que debemos mantener un diálogo técnico y de alto nivel con autoridades y actores en Washington. Los cambios en la política comercial de Estados Unidos han impactado las exportaciones globales. En el caso de Colombia, primero afectaron al sector agrícola y luego al industrial. Hoy cerca del 29% de las exportaciones colombianas enfrenta un arancel del 10%. Aunque algunos productos agrícolas fueron excluidos, otros, como las flores, la tilapia fresca y el café soluble, siguen afectados. Para las flores, este arancel hace una gran diferencia, dado el contexto de mayores costos y presiones sobre la competitividad. El reto es mantener la competitividad frente a otros países en el mercado estadounidense”.

¿Las flores de otros países competidores también enfrentan aranceles en Estados Unidos?

“En este momento, todos enfrentan un arancel del 10%, porque las decisiones adoptadas sobre estos productos son de carácter global. Ecuador ha avanzado en un acuerdo comercial, y estamos monitoreando en qué condiciones podrían ingresar otros países proveedores de Estados Unidos, pero hoy todos enfrentan ese mismo nivel arancelario”.

En este contexto, ¿cuál es la proyección del sector hacia finales de 2026?

“Tenemos que seguir creciendo, ese es nuestro compromiso. Estas exportaciones se traducen en mayor bienestar para la población.

Hay 240.000 empleos que dependen de este sector, directa o indirectamente, y nuestro objetivo es seguir aumentando exportaciones y convertir ese crecimiento en mejores oportunidades y calidad de vida para los territorios”.

Dado que el 80% de las exportaciones se dirige a Estados Unidos, ¿se impulsarán estrategias para diversificar mercados?

“Este sector es sinónimo de resiliencia y diversificación. Hoy llegamos a más de 100 mercados y no hemos detenido los esfuerzos por expandirnos. Hay mercados asiáticos interesantes, así como en Australia, Europa y el Reino Unido. Seguimos trabajando para crecer en estos destinos, sin descuidar nuestro principal mercado, que es Estados Unidos”.

Frente a los riesgos climáticos y sanitarios, ¿cuáles son las principales preocupaciones del sector?

“Existe un trabajo técnico riguroso para anticiparse y adaptarse a las condiciones climáticas. Venimos de temporadas de lluvias y se anticipa un fenómeno de El Niño fuerte, por lo que hay un esfuerzo de preparación. Contamos con un centro de innovación, Ceniflores, que lidera investigaciones en temas sanitarios. Este trabajo permite articularnos con el ICA y con socios comerciales para garantizar admisibilidad sanitaria y mejorar el acceso a mercados. Es un esfuerzo serio en innovación, investigación y desarrollo”.

¿Cómo se prepara el sector para la temporada del Día de la Madre?

“Estamos en una de las temporadas más importantes del año, junto con San Valentín. Es una celebración global que exige una coordinación precisa entre autoridades y actores logísticos.

A través del Plan Pétalo, una iniciativa con más de 20 años, trabajamos con la Dian el ICA, la Policía Antinarcóticos, aeropuertos, aerolíneas, agencias de carga y transportadores para garantizar eficiencia, calidad y seguridad en las exportaciones. Las perspectivas son positivas y esperamos mantener volúmenes y seguir creciendo”.

De cara al cambio de gobierno, ¿qué expectativas tiene el sector en su relación con el Estado?

“Debemos seguir trabajando de manera articulada con el Gobierno, que es un aliado fundamental para los sectores exportadores. Entidades como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, ProColombia y el ICA son clave para aumentar la participación de Colombia en mercados internacionales. Esperamos fortalecer estas alianzas con la próxima administración”.

Finalmente, ¿qué significa para el sector la reciente exportación marítima desde Antioquia?

“La primera exportación de flores por vía marítima desde Puerto Antioquia es un hito que demuestra la capacidad de innovación del sector. No es solo un logro logístico, sino una apuesta por diversificar los modos de transporte, reducir costos y mejorar la eficiencia.