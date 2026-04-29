Hakimi, del PSG, se perderá la semifinal de vuelta de Champions por lesión

El defensa del PSG, Achraf Hakimi, se perderá la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, la próxima semana ante el Bayern Munich, por una lesión en el muslo derecho, anunció el club francés este miércoles.

Este percance físico, que le tendrá fuera del terreno de juego “las próximas semanas”, arroja además dudas sobre las perspectivas de Hakimi para el Mundial 2026 (11 junio-19 julio), donde está llamado a ser el líder de Marruecos.

El lateral marroquí se dañó en la parte trasera del muslo derecho en los últimos minutos (88’) de la espectacular ida de semifinales de la Champions, en la que el PSG ganó 5-4 al Bayern Múnich el martes en París. Su equipo ya había realizado todos los cambios y Hakimi terminó el encuentro a pesar de su lesión.