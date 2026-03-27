Ángela María Robledo defendió la presunción de inocencia de Ricardo Roa en la Asamblea de Ecopetrol

En medio de un ambiente tenso durante la Asamblea General de Accionistas, la presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Ángela María Robledo, aseguró que el órgano directivo actúa bajo criterios de “rigor, transparencia y responsabilidad” frente a la situación judicial del presidente de la compañía, Ricardo Roa. Durante su intervención, Robledo enfatizó que la junta ha venido haciendo un seguimiento “sistemático y riguroso” al caso de Roa ante las autoridades competentes, en cumplimiento de su deber fiduciario de proteger los intereses de los accionistas y el valor de la empresa. Puede leer: “¡Fuera, fuera!”: accionistas de Ecopetrol abuchean a Ricardo Roa en tensa Asamblea

Activación de protocolo y seguimiento a investigaciones

La directiva explicó que se activó un protocolo interno que permite realizar una evaluación “pertinente, objetiva y documentada” del caso, alineado con las mejores prácticas nacionales e internacionales de gobierno corporativo. Este mecanismo, dijo, incluye el requerimiento formal de información tanto al presidente de la compañía como a las autoridades competentes, con el fin de contar con los insumos necesarios para la toma de decisiones informadas. Entérese: Pese a escándalos e imputaciones, Ricardo Roa no renunciará a Ecopetrol: “Tengo mi conciencia tranquila” Asimismo, destacó que Roa ha mantenido informada a la junta “en cumplimiento de su deber de lealtad”, lo que ha permitido avanzar en acciones dentro del marco institucional y bajo estándares de debida diligencia.

Presunción de inocencia y alcance del proceso judicial

En su pronunciamiento, Robledo hizo énfasis en que la imputación de cargos anunciada por la Fiscalía no constituye una condena ni una decisión de fondo. “Recordamos que esta diligencia no equivale a una condena (...) y no desvirtúa el principio constitucional de presunción de inocencia”, señaló, al subrayar que este derecho también cobija al presidente de Ecopetrol. Vea aquí: Ricardo Roa, el gran ausente de la asamblea de ISA, ¿por qué no fue?

Compromiso con los accionistas y la estabilidad de la empresa