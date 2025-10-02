Arranca Confecámaras con homenaje a Julián Domínguez: “Siempre he creído que la democracia se defiende con consensos”

En medio de múltiples reconocimientos, Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, se despidió de su presidencia en Confecámaras, en medio del clásico congreso del gremio, que se celebra este 2 y 3 de octubre en Cartagena.

Domínguez estuvo 15 años al frente del gremio. Dejará su cargo por decisión propia. Con una frase de reflexión, el líder gremial comenzó su emotivo discurso: “Con ocasión de mi cumpleaños compartí una reflexión que cada vez cobra más sentido, lo importante no es sumar años a la vida, sino vida a los años”.

El líder gremial indicó que trabajaron para que el servicio fuera uno de los valores más relevantes de la red de cámaras del país.

“Incorporamos a la discusión del país el concepto de movilidad empresarial como una manera de entender mejor las empresas en su dinámica y no como entes estáticos en el tiempo”, añadió.

Asimismo recordó: “Las Cámaras han hecho parte de mi historia desde siempre. Cuando mi abuelo y otros pioneros en la Cámara de Comercio de Buga, soñaron abrirle a Colombia su salida al Pacífico. Ese sueño se convirtió en realidad, transformando al Valle del Cauca en el Valle del Pacífico y conectándolo con la cuenca comercial más importante del mundo. Ese espíritu visionario es un legado, y me sigue inspirando hasta estos días”.

Añadió que en los tiempos difíciles del narcotráfico, trabajaron en una la alianza público-privada como una posibilidad para transformar el país en un momento decisivo.