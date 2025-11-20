Suspenden medidas cautelares y cobro coactivo de la Dian a Reficar por orden de un juez en Cartagena

El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena falló una tutela que le ordena a la Dian frenar cualquier intento de iniciar cobros coactivos o embargos contra la Refinería de Cartagena.
La decisión se da en medio de una controversia ante un posible embargo de Reficar por no pagar el IVA de 19% correspondiente a la importación de diésel y gasolina.
La Dian alega una deuda sin saldar, entre 2022 y 2024 (es un cobro retroactivo), por $1,32 billones.
Entérese: Procuraduría cita a reunión urgente para solucionar pleito fiscal entre Ecopetrol y la Dian