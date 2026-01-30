Juan Valdez encontró a John Valdez en Barranquilla: este fue el regalo de la marca al vendedor de tintos viral

Barranquilla fue el epicentro de la noticia viral de la semana, donde un vendedor de tintos en bicicleta, conocido por su ingenio como “John Valdez”, recibió un encuentro inesperado que hoy tiene hablando a los usuarios en redes sociales. El protagonista es don Ángel Miguel Balaguera, un hombre de 72 años que durante mucho tiempo ha recorrido las calles de la capital del Atlántico cargando termos y café en su emprendimiento. Su particularidad es que lleva con orgullo en su camisa el nombre de su emprendimiento, “John Valdez”, un guiño creativo y lleno de “rebusque” al icónico personaje de los caficultores colombianos, llamado Juan Valdez.

Lea más: ¿Realmente Juan Valdez abrió una tienda en China? Esto respondió la compañía Lo que comenzó como un video viral en redes sociales, donde se veía a Don Ángel bajo el sol barranquillero con su camisa estampada, terminó en una búsqueda nacional. Bajo la etiqueta #BuscandoAJohnValdez, la marca @JuanValdezCafe se dio a la tarea de encontrarlo. Finalmente, el encuentro ocurrió en la tienda Juan Valdez del centro comercial Viva. Allí, la marca lo sorprendió de una grata que Don Ángel terminó lleno de emociones. Al ver el gesto de la empresa, el vendedor de 72 años no pudo evitar quebrarse, sus lágrimas eran de pura gratitud, alivio y un orgullo inmenso por su labor. En contexto: John Valdez, el vendedor ambulante de café que se volvió viral y ahora lo buscan en la Federación Nacional Cafeteros

Le puede interesar: Juan Valdez abrió su primera tienda en Brasil, el mayor productor de café del mundo

Juan Valdez le dio una moto eléctrica para impulsar su emprendimiento callejero