Juan Valdez encontró a John Valdez en Barranquilla: este fue el regalo de la marca al vendedor de tintos viral

Barranquilla fue el epicentro de la noticia viral de la semana, donde un vendedor de tintos en bicicleta, conocido por su ingenio como “John Valdez”, recibió un encuentro inesperado que hoy tiene hablando a los usuarios en redes sociales.
El protagonista es don Ángel Miguel Balaguera, un hombre de 72 años que durante mucho tiempo ha recorrido las calles de la capital del Atlántico cargando termos y café en su emprendimiento.
Su particularidad es que lleva con orgullo en su camisa el nombre de su emprendimiento, “John Valdez”, un guiño creativo y lleno de “rebusque” al icónico personaje de los caficultores colombianos, llamado Juan Valdez.