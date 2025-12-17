De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle Restrepo, quien sucederá a Jorge M. Velásquez

La Junta Directiva de Grupo Argos ya tomó una decisión clave para el futuro de la compañía. Tras un proceso de sucesión anunciado desde junio de 2025 y alineado con su Código de Buen Gobierno, el órgano corporativo eligió a Juan Esteban Calle como el próximo presidente del Grupo, cargo que asumirá a partir del 1° de abril de 2026. El foco ahora está en el perfil del ejecutivo que liderará a uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, en un momento de transformación estratégica y con un plan de inversiones cercano a los $40 billones.
Calle sucederá a Jorge Mario Velásquez, quien asumió el liderazgo del conglomerado por cerca de 10 años. Ambos se conocen porque comparten una historia de décadas dentro del Grupo, que se remonta incluso al paso de los dos por la selección Antioquia de natación en los años setenta.
Y es que Velásquez se retira tras una gestión que dejó resultados históricos: entre 2015 y 2024, la utilidad neta del Grupo pasó de $643.000 millones a $7,6 billones, y los dividendos crecieron más de 157%.
Le puede interesar: Juan Esteban Calle asumirá la presidencia de Grupo Argos desde abril de 2026; reemplaza a Jorge M. Velásquez