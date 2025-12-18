hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¡Vergüenza! 59 personas heridas dejó violenta jornada en el Atanasio Girardot

Un total de 59 personas heridas, entre ellas siete uniformados de la Policía, dejó la jornada de violencia registrada tras la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, disputada en el Estadio Atanasio Girardot. Así lo confirmaron las autoridades luego de los desmanes ocurridos en la tribuna norte del escenario deportivo....