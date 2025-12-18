Colombia, el cuarto país con más migración a naciones de la Ocde, ¿cuáles fueron los destinos más comunes?

Los destinos más comunes a los que migraron los colombianos

En 2023, cerca de 565.000 personas sobrepasaron el tiempo de permanencia autorizado en Estados Unidos. FOTO: Julio Herrera

De los destinos con más receptores se ubicó España ya que, cerca de tres de cada cuatro colombianos que migraron a la Ocde en 2023, eligieron al país europeo como su principal candidato; de los 170.700 que llegaron a territorio español, 54% fueron mujeres. Seguido de España, el país que ocupó el segundo lugar fue Estados Unidos con 26.200 personas, luego está Alemania con 3% de los flujos.

Este listado muestra que los colombianos cuentan con fuerte presencia en Norteamérica y Europa. En 2024, EE.UU. albergaba 1,16 millones de colombianos, seguido de España y Chile con 856.600 y 209.900, respectivamente, en el caso del país europeo más de 278.000 personas cafeteras ya cuentan con nacionalidad, mientras que en EE.UU. los colombianos naturalizados superan los 531.000. Por otro lado, el informe también resalta los movimientos migratorios irregulares, ante esto, en 2023, cerca de 565.000 personas sobrepasaron el tiempo de permanencia autorizado en Estados Unidos, la cifra más baja desde 2016. Colombia fue el principal país de origen de estos casos, con más de 40.000 situaciones, seguida por Haití. Lea más: Colombia recibió 8,5% más de turistas extranjeros en primer semestre del año; Antioquia es uno de los destinos favoritos

Cómo está Colombia con respecto a otros países de la región

Colombia continúa siendo destino para migrantes extranjeros, aunque con flujos más moderados con Venezuela, EE.UU. y Perú a la cabeza; en 2024, el país otorgó 5.500 permisos de residencia por más de un año, la migración laboral representó 39,4% de estos casos, mientras que los motivos educativos explicaron 37,9% y la reunificación familiar 12,5%. A nivel general de los países de la Ocde, Venezuela y Colombia figuran entre los principales países de origen de solicitantes de asilo, junto con Siria y Afganistán. Para los países sudamericanos el sitio preferido es España ya que 60% de los solicitantes proviene de estos dos países; esto refleja patrones migratorios cada vez más regionalizados.

¿Cómo es el estado de ingreso de migrantes a Colombia en 2025?

Migración Colombia sacó su nuevo informe “Panorama actual de las migraciones en Colombia: tendencias y dinámicas regulares e irregulares”, con datos recopilados entre 2002 y septiembre de 2025, en la que informó que para este periodo se registraron más de 245 millones de movimientos migratorios de entrada y salida en el territorio nacional. Dentro de este periodo de tiempo hubo cerca de 1,4 millones de detecciones en tránsito irregular y se ha caracterizado a una población con vocación de permanencia que supera los 2,8 millones de personas de nacionalidad venezolana. En el caso de los ciudadanos extranjeros que ingresan a Colombia, Según Migración Colombia, los principales motivos corresponden a turismo (72,3%), tránsito (10,9%), negocios o trabajo (5,4%) y tripulación (3,7%). Las nacionalidades con mayor participación en estos flujos corresponden a Estados Unidos (24,2%), Venezuela (12,4%), México (8,1%) y Ecuador (6,4%). El aeropuerto El Dorado, de Bogotá, sigue siendo el principal puesto migratorio de Colombia, con una participación de este año de 57%, pero con caídas frente a 2024 que estaba en 58% y 2023 que llegaba a 59%. “La causa que lo explica es un incremento aún más pronunciado en la cantidad de flujos migratorios en los aeropuertos José María Córdoba de Medellín y Rafael Núñez de Cartagena”, dice el informe.