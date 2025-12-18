JEP volverá a citar al general Juan Miguel Huertas por nuevos señalamientos sobre falsos positivos en Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que volverá a convocar al general Juan Miguel Huertas, tras nuevas menciones hechas por comparecientes en audiencias del Subcaso Antioquia (Caso 03), relacionadas con presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el conflicto armado.

Durante la audiencia realizada en el municipio de Granada, dos exintegrantes del Ejército que estuvieron bajo su mando en el Batallón de Artillería N° 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), señalaron que Huertas habría tenido conocimiento e incluso habría dado instrucciones en hechos que hoy son investigados como falsos positivos.

“El capitán Huertas me insinuó que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que no”, expresó Edwin Leonardo Toro, compareciente ante la JEP.

Otros exmilitares aseguraron que las presiones no fueron hechos aislados. Emerson Castañeda, otro compareciente, reveló que Huertas les habría suministrado armas con el objetivo de simular enfrentamientos.

“Esa arma nos la dio el oficial de operaciones de la época, el capitán Huertas Herrera Juan Miguel. Antes de salir nos dijo que tenía armamento disponible en caso de que diéramos bajas sin que los supuestos enemigos estuvieran armados”, afirmó.

Estas nuevas referencias llevaron a la Sala de Reconocimiento a evaluar un nuevo llamado para el general, quien ya había sido convocado a una versión voluntaria anteriormente, cuando la evidencia en su contra no fue considerada concluyente para avanzar como máximo responsable.

La JEP aclaró que, al tratarse de un compareciente forzoso, Huertas Herrera no debía firmar ningún acta para quedar vinculado al proceso, pues la competencia de esta jurisdicción sobre antiguos miembros de la Fuerza Pública es obligatoria. En este llamado, el general será citado nuevamente a versión voluntaria, una diligencia en la que se le trasladarán los señalamientos en su contra y podrá ejercer su derecho a la defensa frente a la información que lo compromete.

Entre los elementos que serán revisados está la condena contra la Nación por la ejecución de Norberto de Jesús Isaza, ocurrida el 6 de julio de 2003 durante la operación Marcial Norte. En ese proceso, informes judiciales señalan que Huertas habría avalado cuatro bajas que posteriormente fueron establecidas como ejecuciones extrajudiciales, aunque el oficial ha sostenido que su firma en dichos documentos fue falsificada.

Todo este material, junto con otras actuaciones judiciales y una sentencia en el ámbito contencioso administrativo, será evaluado por la JEP en el nuevo llamado.