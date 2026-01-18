“Recuperar la producción petrolera en Venezuela tomaría 15 años y hasta US$180.000 millones”, José Manuel Puente, economista venezolano

La industria petrolera venezolana atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, pese a que el país concentra gran parte de las reservas de crudo del mundo. No obstante, hay expectativas de algunos cambios a raíz de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
En conversación con EL COLOMBIANO el reconocido economista venezolano José Manuel Puente, profesor del IESA y de la IE University de Madrid, traza un diagnóstico severo sobre el deterioro técnico de la infraestructura petrolera, la caída sostenida de la producción y la pérdida de capital humano clave en PDVSA tras casi tres décadas de mala gestión y desinversión.