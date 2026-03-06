La carta con la que abogado de Jorge Carrillo busca mantenerlo en la Presidencia de ISA

El pulso legal por la Presidencia de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) ha sumado un nuevo capítulo giro tras la sentencia del pasado 26 de febrero de 2026, en la que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso.
En respuesta, el abogado de Carrillo, Carlos Andrés Perdomo Rojas, ha radicado un recurso de aclaración que busca determinar si su representado tiene aún una “vida jurídica” dentro del proceso de selección que debe reiniciarse por orden judicial.
Puede leer: Accionistas de ISA buscarán que directivos que pusieron a Carrillo paguen por perjuicios causados