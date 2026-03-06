Andrea Echeverri habla de su cáncer de seno con música: lanzó la canción La teta pirata

De uno de los momentos más duros de su vida, Andrea Echeverri sacó las fuerzas necesarias para convertir el dolor en una oportunidad creativa y escribir La teta pirata.

“A finales del 2024 me detectaron cáncer de mama tempranamente, agresivo pero oportuno. El 10 de enero del 2025 me hicieron una mastectomía bilateral. 15 días más tarde, análisis del tejido de los pezones llevaron a una resección del pezón derecho. Fue fuerte, todavía lo es. Tener cáncer otorga una especie de poder: todos hacían lo que yo decía. Estoy bien, voy a controles regulares, pero hay un maligno que creció dentro de mí, que acecha. Luego de que en tu cuerpo crecieron tus hijos y se alimentaron de tus tetas, este triple negativo crecía y se esparcía. Por esos días escribí esta canción La teta pirata”, comentó Andrea Echeverri.

Y continuó la vocalista de Aterciopelados: “La teta pirata es oscura pero luminosa. Comienza con una frase que decía mi papá: Cada cometierra carga su terrón....nada de juntanzas, procesión luctuosa por dentro...licencia poética y nostálgica, porque en realidad mi familia y mis amigos fueron multitud silenciosa que ayudaron en todo el proceso. Una canción hermosa que sale de un momento agónico”.