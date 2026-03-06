Se rompió tubo primario de acueducto en Medellín: EPM atiende la novedad

Este viernes 6 de marzo, sobre las 11:00 de la mañana, con una fuerza incontrolable y sin previo aviso, brotó una fuente de agua en las inmediaciones de la plaza de eventos La Macarena.

De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín, lo acontecido corresponde a una ruptura en una tubería primaria del sistema de acueducto ubicada en la autopista Sur, por lo que es normal que la presión y la cantidad de agua sean tan notorias.

La fuga quedó captada en un video que grabó uno de los tantos motociclistas que pasaban por el sitio a esa hora, en el que se puede apreciar el punto tan alto al que llega el líquido vital que brota de la tierra hacia la superficie.