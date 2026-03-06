Harry Styles regresa con Kiss All the Time. Disco, Occasionally, su primer álbum en cuatro años

Después de casi cuatro años de estar lejos de los escenarios, Harry Styles vuelve con un proyecto de transformación. Su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, publicado este viernes 6 de marzo, marca el inicio de una etapa donde la estética club, los sintetizadores y una narrativa sobre identidad y expectativas redefinen su universo creativo.
El proyecto llega tras el éxito de Harry’s House (2022), un disco que consolidó su carrera en solitario y le valió el premio a Álbum del Año en los Premios Grammy 2023. Con esta nueva producción, Styles inaugura una etapa artística que combina una estética disco con una narrativa sonora inspirada en la vida nocturna y la pista de baile.
Kiss All the Time. Disco, Occasionally contiene 12 canciones escritas por el propio artista y cuenta con la producción ejecutiva del británico Kid Harpoon, colaborador habitual de Styles desde el inicio de su carrera en solitario. El álbum también incluye el sencillo “Aperture”, que debutó en el número uno de las listas en Estados Unidos y Reino Unido.