“Los $25 billones son un pelo de un gato comparado con la plata que tienen los fondos”: presidente de Colpensiones

El panorama pensional en Colombia atraviesa una semana intensa, que encendió el debate. En el centro de la controversia se encuentra Decreto 0415 de 2026, que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones, un monto que, aunque parezca astronómico, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán calificó de forma llamativa como “un pelo de un gato” si se compara con el volumen total de recursos que todavía gestionan los fondos privados.
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La frase de Dussán busca matizar el impacto de la medida ante las alertas del sector privado, argumentando que estos recursos pertenecen legítimamente a los 119.000 afiliados que decidieron trasladarse al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.
Según el funcionario, el cambio de administración de estos 25 billones de pesos es simplemente un acto de coherencia: como estas personas ahora son parte de Colpensiones, su dinero debe seguir el mismo camino para respaldar sus futuras prestaciones.
Sobre el destino de este capital, Dussán aseguró que los recursos se mantendrán bajo las normas de ahorro vigentes, custodiados en la fiduciaria de la Previsora Nacional.