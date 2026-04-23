“Los $25 billones son un pelo de un gato comparado con la plata que tienen los fondos”: presidente de Colpensiones

El panorama pensional en Colombia atraviesa una semana intensa, que encendió el debate. En el centro de la controversia se encuentra Decreto 0415 de 2026, que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones, un monto que, aunque parezca astronómico, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán calificó de forma llamativa como “un pelo de un gato” si se compara con el volumen total de recursos que todavía gestionan los fondos privados. Podría interesarle: Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones La frase de Dussán busca matizar el impacto de la medida ante las alertas del sector privado, argumentando que estos recursos pertenecen legítimamente a los 119.000 afiliados que decidieron trasladarse al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones. Según el funcionario, el cambio de administración de estos 25 billones de pesos es simplemente un acto de coherencia: como estas personas ahora son parte de Colpensiones, su dinero debe seguir el mismo camino para respaldar sus futuras prestaciones. Sobre el destino de este capital, Dussán aseguró que los recursos se mantendrán bajo las normas de ahorro vigentes, custodiados en la fiduciaria de la Previsora Nacional.

¿Por qué se trasladarán $25 billones de fondos a Colpensiones?

Desde el punto de vista institucional, Colpensiones sostiene que la reglamentación es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera y la equidad del sistema. Con corte a febrero de 2026, la entidad reporta que cerca de 120.000 ciudadanos han utilizado el mecanismo excepcional de Oportunidad de Traslado. De este grupo, aproximadamente 25.000 personas ya tienen reconocida su pensión y están recibiendo sus mesadas directamente de Colpensiones. El problema técnico, que el Gobierno denomina descalce, radica en que el Estado ya está asumiendo el pago de estas pensiones mientras el ahorro acumulado por esos mismos trabajadores sigue en las cuentas de los fondos privados. Encuentre: Fondos privados anuncian demanda contra decreto que los obliga a trasladarle $25 billones a Colpensiones El decreto especifica que los recursos deben moverse para dos grupos prioritarios: quienes ya están pensionados por la entidad pública y aquellos que, tras ejercer su derecho al traslado, están próximos a jubilarse pero siguen vinculados al Régimen de Prima Media. Para los afiliados activos, el cronograma es estricto, otorgando a las AFP un plazo de 20 días para girar la mitad de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante. En el caso de los que ya disfrutan de su jubilación, el traslado total del capital acumulado debe completarse en tan solo 15 días.

Tensiones entre Colpensiones y los fondos privados