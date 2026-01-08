Mercado, trago y créditos más caros: entre los 7 nuevos impuestos que más impactarán el bolsillo en 2026

Precios más altos en el día a día, mayor gasto en licores, cigarrillos y vapeadores, compras en línea menos convenientes, presión sobre pequeños negocios, cuotas más caras para vehículos financiados y un acceso más costoso al crédito marcarán el 2026 de cerca de 280.000 familias en Medellín, especialmente de los estratos 3 y 4, pero en general a los más de 50 millones de colombianos.
Este escenario fue advertido por un informe de la firma Crowe Co, que analiza el impacto de las medidas tributarias adoptadas en el marco de la emergencia económica, y concluye que la clase media urbana será una de las más afectadas por el efecto combinado de estos nuevos impuestos.
Y es que la emergencia económica se sentirá en aspectos tan cotidianos como el sentir que el mercado alcance menos, cuando una compra en plataformas como Temu, Shein o AliExpress llegue con un cobro adicional, o cuando la cuota del crédito suba sin una explicación evidente. Según cifras del Dane, alrededor de un millón de hogares en Medellín hacen hoy parte de la clase media, y muchos de ellos enfrentarán este nuevo escenario con un margen de maniobra cada vez más estrecho.
El análisis de Crowe Co advirtió que buena parte de las medidas para cerrar el déficit fiscal se traducen en impuestos de cobro inmediato, que reducen la capacidad de gasto de los hogares en un contexto ya complejo: una inflación anual que cerró 2025 por encima del 5% y tasas de interés todavía elevadas, con créditos de consumo cercanos al 16% efectivo anual y una tasa de usura del 24,36%, según la Superintendencia Financiera.
