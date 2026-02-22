Murió la directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés

Astrid Liliana Angulo Cortés, quien desde 2024 se venía desempeñando como directora del Museo Nacional de Colombia, falleció este sábado a los 52 años.
“Después de un proceso largo, valiente y profundamente acompañado, su cuerpo decidió descansar. Se fue tranquila, rodeada del amor de su familia y sostenida por esa red inmensa de afecto, oraciones y buena energía”, confirmó su familia en un comunicado. El diario El Tiempo indicó que la gestora e investigadora cultural luchaba contra un cáncer linfático.