El sabueso fino colombiano ya es raza oficial: la historia del perro que nació en el campo

Mucho antes de que existieran exposiciones caninas o estándares internacionales, en las montañas y llanuras de Colombia ya corría un perro de orejas largas, olfato incansable, ladrido prominente y contoneo al andar. Y cuando decimos: mucho antes, estamos hablando de siglos atrás, desde la época de la conquista cuando los españoles, ingleses y estadounidenses trajeron al país sus perros de cacería que se fueron mezclando entre sí (y con los criollos) y fue dando paso a una raza propia que se fue ajustando a las necesidades de estos terrenos y de nuestro entorno. Esa raza es la del sabueso fino colombiano que acaba de recibir el reconocimiento provisional de la Federación Cinológica Internacional, un paso histórico que convierte a este perro en patrimonio vivo del país.
Luis Alberto Martín, presidente de la Asociación Club Canino Colombiano (ACCC) explica que en cada casa campesina y en cada población de las diferentes latitudes en Colombia, desde décadas atrás, había un perro de cacería que lo llamaban el perro fino, “el que más cuidaban, que tenía muchas condiciones para cacería. En muchas partes lo llamaban tinajero, en otras aullador, bramador, pero reunían unas características muy homogéneas”.