ISA pagará $1.090 por acción y distribuirá $1,2 billones en dividendos a sus accionistas

La Asamblea General de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) dio luz verde oficial a la propuesta de distribución de utilidades para el presente año.
Tras la sesión, se confirmó la aprobación de un dividendo ordinario de $1.090 por acción, lo que representa un desembolso total de $1,2 billones.
Esta cifra, que equivale al 50% de la utilidad neta obtenida en el ejercicio 2025, que “consolida la confianza de los inversionistas en la gestión financiera de la transportadora”, dijo la junta.
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