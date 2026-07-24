Las 5 claves que explican por qué vuelve a ser buen momento para invertir en vivienda

Aunque la construcción continúa mostrando cifras débiles, los expertos coinciden en que el mercado inmobiliario entra en una nueva etapa que podría abrir oportunidades para quienes buscan invertir con visión de largo plazo.
Las actividades inmobiliarias crecieron 2% anual durante el primer trimestre de 2026, pero el sector constructor aún enfrenta un entorno complejo. De acuerdo con el Dane, la construcción registró una contracción de 5,4% en ese periodo, mientras que las edificaciones residenciales y no residenciales cayeron 8,2%.
A este panorama se suman las altas tasas de interés, la inflación y las restricciones para acceder al crédito, factores que obligaron a los compradores e inversionistas a replantear la forma en que toman decisiones sobre vivienda, proyectos de renta y otros activos inmobiliarios.
Para Juan Londoño, empresario, inversionista inmobiliario y creador de Expoinvestor, hoy una buena inversión exige mucho más que contar con capital. “Una buena inversión empieza antes de comprar. Requiere preparación, información, claridad sobre el perfil de riesgo y una comprensión realista de los objetivos financieros de cada persona”.
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