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El último acto de “El Mago”: Macnelly Torres se despide en el Atanasio; las figuras presentes

El fútbol colombiano le rendirá homenaje este domingo a Macnelly Torres, quien se despedirá en el Atanasio Girardot acompañado por campeones, ídolos y figuras de distintas generaciones.

  • Macnelly Torres volverá a pisar el césped del Atanasio Girardot para recibir el homenaje a una carrera en la que conquistó 16 títulos y dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano. FOTO: EL COLOMBIANO
    Macnelly Torres volverá a pisar el césped del Atanasio Girardot para recibir el homenaje a una carrera en la que conquistó 16 títulos y dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano. FOTO: EL COLOMBIANO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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Rodeado de futbolistas que, como él, marcaron una época y se ganaron el cariño de miles de aficionados, Macnelly Torres tendrá este domingo la despedida que merece tras una brillante carrera profesional.

La última función de “El Mago”, nacido hace 41 años en Barranquilla, comenzará a las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, escenario en el que deslumbró con su talento y alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al conquistar con Atlético Nacional la Copa Libertadores de 2016, de la que fue una de sus grandes figuras. Un año más tarde ganó la Recopa Sudamericana.

Precisamente, varios de los compañeros con los que consiguió aquella histórica conquista volverán a compartir cancha con el exvolante para enfrentar a una Selección Colombia conformada por reconocidos referentes del balompié nacional.

Vea: Macnelly Torres vuelve a las canchas junto con 100 niños Embera

Por Atlético Nacional actuarán Franco Armani, Gastón Pezzuti, Alexis Henríquez, Dávinson Sánchez, Alejandro Bernal, Farid Díaz, Sherman Cárdenas, Dorlan Pabón, Alejandro Guerra, Marlos Moreno, Víctor Ibarbo, Orlando Berrío y Jéfferson Duque.

La Selección Colombia, por su parte, contará con Róbinson Zapata, José Luis Chunga, Mario Yepes, Carlos “La Roca” Sánchez, Yulián Anchico, Lin Carlo Henry, Gonzalo Jara, Tomás Maya, Carlos “Pibe” Valderrama, Juan Fernando Quintero, Geovanni Hernández, Eudalio Arriaga, Aldo Leao Ramírez, Giovanni Moreno, Martín Arzuaga, Roberto Peñaloza y Omar Pérez. El compromiso será transmitido por ESPN y Disney+.

Macnelly se desempeñó como mediocampista ofensivo o volante creativo y fue internacional con la Selección Colombia. Debutó como profesional con Junior de Barranquilla en 2003 y posteriormente vistió las camisetas de Cúcuta Deportivo, Colo Colo de Chile, Atlético Nacional, San Luis de México, Al-Shabab de Arabia Saudita, Deportivo Cali, Libertad de Paraguay y Alianza Petrolera, club en el que puso fin a su carrera en 2020.

Con la Selección Colombia estuvo entre 2005 y 2017, disputó 48 partidos y marcó cuatro goles. A lo largo de su trayectoria conquistó 16 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, consolidándose como uno de los volantes más talentosos y elegantes que ha dado el fútbol colombiano en las últimas décadas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes fueron convocados para jugar el partido de despedida de Macnelly Torres?
En el homenaje participarán varias figuras históricas de Atlético Nacional y de la Selección Colombia. Entre los invitados destacan Franco Armani, Dávinson Sánchez, Dorlan Pabón, Alejandro Guerra, Marlos Moreno y Jéfferson Duque por el equipo verdolaga, mientras que el combinado nacional contará con jugadores como Carlos “Pibe” Valderrama, Juan Fernando Quintero, Mario Yepes, Giovanni Moreno, Carlos “La Roca” Sánchez y Omar Pérez.
¿A qué hora y dónde será la despedida de Macnelly Torres?
El partido se disputará este domingo a las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ese escenario fue el lugar donde Macnelly vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera, incluida la conquista de la Copa Libertadores de 2016 con Atlético Nacional.
¿Dónde se podrá ver en vivo el partido de despedida de Macnelly Torres?
El encuentro será transmitido por ESPN y también estará disponible a través de la plataforma Disney+, según la información de la organización del evento.

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