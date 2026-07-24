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El poncho, el carriel y J Balvin: la colección de Vélez que reinterpretará la cultura antioqueña en Colombiamoda 2026

Este sábado 25 de julio, durante la apertura de la feria, el cantante y la marca presentarán su colaboración, Artisan Gang in The City, inspirada en el camino del arriero.

  • En 2026, J Balvin ha lanzado varias colaboraciones junto a la marca paisa Vélez. FOTO: Cortesía Vélez.
    En 2026, J Balvin ha lanzado varias colaboraciones junto a la marca paisa Vélez. FOTO: Cortesía Vélez.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 4 horas
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El poncho, ante todo, es sudamericano. Hay quienes dicen que la palabra viene de la expresión ponthro de los mapuches, el pueblo indígena más numeroso de Argentina y Chile; otros que es del quechua punchu, esa familia de lenguas que se extendió desde Bolivia hasta Colombia. En cuanto a fechas, es desde la época prehispánica que ha protegido a quien lo usa del frío, y versiones hay muchas, tantas como pueblos.

Esta prenda, que hace parte de la historia visual y cultural de los antioqueños, conforma junto al carriel y el sombrero ese atuendo del arriero que hoy, dos siglos después, sigue siendo reinterpretado. Esa pieza de algodón o lana que acompañaba a los campesinos en su viaje del campo a la ciudad es uno de los símbolos de Artisan Gang in The City, la colaboración entre J Balvin y la marca Vélez que este sábado dará inicio a la Opening Week de Colombiamoda 2026.

Entérese: Bogotá tendrá, por primera vez, programación de Colombiamoda

“El concepto parte de las montañas y de todo ese origen ligado a la cultura antioqueña. El arriero tiene una carga simbólica muy importante y representa cómo, a través del trabajo, la perseverancia y el paso del tiempo, es posible crecer y expandirse”, le explicó a EL COLOMBIANO Laura Acuña, directora de diseño y desarrollo de producto de Vélez.

Lo que presentará esta colección es una reinterpretación de estas prendas de la cultura antioqueña como “el shawl”, que es la del poncho, y el carriel, que en este universo se llamará “garniel”, una pieza que se ha convertido en insignia de la marca de marroquinería.

En total, serán presentados alrededor de 35 looks, en los que también estarán presentes símbolos como las botas ecuestres, el sagrado corazón, las orquídeas y la mula. El punto de cruz y los tejidos arhuacos hacen parte de las prendas que integran la colaboración.

Desde hace casi un año, cuenta Acuña, Vélez –que ya tiene 40 años de historia– venía desarrollando esta propuesta junto a J Balvin y su equipo. De esa unión, la diseñadora destaca la “vibra” urbana que le aporta el artista, el saber hacer desde lo artesanal que caracteriza a la marca, que permite que tanto en el show como en la colección haya quedado impreso el ADN de ambas partes.

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No es la primera vez que el cantante trabaja junto a esta marca: durante 2026 han lanzado varias cápsulas inspiradas en varios temas como en el fútbol latinoamericano y en el hijo de Balvin, Rio.

“Para nosotros, el lujo está en el valor que una pieza es capaz de transmitir. Ese valor se construye a través del trabajo artesanal, que hace parte de la esencia de todo lo que hacemos, pero también de los pequeños detalles: la silueta, la estructura y todo aquello que hace que una pieza sea diferente. Además, ese nuevo lujo también está representado en la pasión de ambos equipos por crear algo nuevo y cuidar cada producto”, afirma Acuña.

“Artisan Gang in The City”: los detalles de la pasarela de J Balvin y Vélez

Artisan Gang in The City se presentará en el Edificio Inteligente de EPM. El desfile ha sido concebido como una experiencia inmersiva: tendrá cinco actos narrativos (Origen en Movimiento, Artesanía Reprogramada, Garniel: del Campo a la Ciudad, Futuro Nostálgico y Manifiesto: Artisan Gang in The City) y la escenografía, al igual que la colaboración, estará inspirada en el camino del arriero antioqueño.

Con esta pasarela, Balvin quería conectar sus orígenes antioqueños con la perspectiva global que le han dado más de dos décadas de carrera artística.

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“Ir a nuestro pasado y viajar al futuro para encontrarnos en un presente seguro. Esta colección en especial tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, afirmó el cantante en un comunicado.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa Artisan Gang in The City, la colección de J Balvin y Vélez?
Artisan Gang in The City es una colección que reinterpreta símbolos de la cultura antioqueña desde una mirada contemporánea. La propuesta toma como inspiración el camino del arriero y transforma prendas y accesorios tradicionales, como el poncho y el carriel, para conectar los orígenes paisas con una visión global de la moda.
¿Qué prendas y símbolos de la cultura antioqueña hacen parte de la colección de J Balvin y Vélez?
La colección incluye una reinterpretación del poncho, presentado como shawl, y del carriel, convertido en el garniel, una pieza emblemática de Vélez. Además, incorpora elementos como las botas ecuestres, el Sagrado Corazón, las orquídeas, la mula, el punto de cruz y tejidos arhuacos.
¿Dónde y cómo será la presentación de Artisan Gang in The City en Colombiamoda 2026?
La colección se presentará en el Edificio Inteligente de EPM durante la Opening Week de Colombiamoda 2026. El desfile fue concebido como una experiencia inmersiva dividida en cinco actos narrativos, cuya escenografía estará inspirada en el recorrido del arriero antioqueño y en la unión entre tradición y moda contemporánea.

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