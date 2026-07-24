El poncho, el carriel y J Balvin: la colección de Vélez que reinterpretará la cultura antioqueña en Colombiamoda 2026

El poncho, ante todo, es sudamericano. Hay quienes dicen que la palabra viene de la expresión ponthro de los mapuches, el pueblo indígena más numeroso de Argentina y Chile; otros que es del quechua punchu, esa familia de lenguas que se extendió desde Bolivia hasta Colombia. En cuanto a fechas, es desde la época prehispánica que ha protegido a quien lo usa del frío, y versiones hay muchas, tantas como pueblos.

Esta prenda, que hace parte de la historia visual y cultural de los antioqueños, conforma junto al carriel y el sombrero ese atuendo del arriero que hoy, dos siglos después, sigue siendo reinterpretado. Esa pieza de algodón o lana que acompañaba a los campesinos en su viaje del campo a la ciudad es uno de los símbolos de Artisan Gang in The City, la colaboración entre J Balvin y la marca Vélez que este sábado dará inicio a la Opening Week de Colombiamoda 2026.

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“El concepto parte de las montañas y de todo ese origen ligado a la cultura antioqueña. El arriero tiene una carga simbólica muy importante y representa cómo, a través del trabajo, la perseverancia y el paso del tiempo, es posible crecer y expandirse”, le explicó a EL COLOMBIANO Laura Acuña, directora de diseño y desarrollo de producto de Vélez.

Lo que presentará esta colección es una reinterpretación de estas prendas de la cultura antioqueña como “el shawl”, que es la del poncho, y el carriel, que en este universo se llamará “garniel”, una pieza que se ha convertido en insignia de la marca de marroquinería.

En total, serán presentados alrededor de 35 looks, en los que también estarán presentes símbolos como las botas ecuestres, el sagrado corazón, las orquídeas y la mula. El punto de cruz y los tejidos arhuacos hacen parte de las prendas que integran la colaboración.