¿Por qué están en peligro las exportaciones de madera colombiana?

La inseguridad en los territorios forestales está frenando el desarrollo normal de actividades productivas de la red forestal y de agroindustria de la madera.
Así lo denunció la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), al señalar que las extorsiones en el Magdalena, el control guerrillero en departamentos del Caquetá y Guaviare, el narcotráfico en el Cauca, o la minería ilegal en Antioquia, son solo muestra de las acciones ilegales que paralizan las actividades productivas del sector.