Medellín registró una inflación por encima del promedio nacional, ¿qué fue lo que más subió de precio?

El costo de vida de los colombianos parece estancarse por encima del 5% en el promedio anual. De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Medellín la variación de precios fue de 5,33% a corte de septiembre. Hay que decir que el dato para la capital antioqueña y su área metropolitana se ubicó por encima de la perspectiva de los analistas; no obstante, el dato fue menor en comparación con el 6,04% que reportó la ciudad en el mismo mes del año pasado, lo que significa que la inflación cedió en el último año. Entérese: ¡Inflación sigue al alza! El IPC fue 5,18% en septiembre, según el Dane

Costo de vida en Medellín

Por otro lado, el costo de vida en Medellín se ubicó por encima del promedio anual para Colombia, que fue de 5,18% a corte de septiembre. Eso quiere decir que los precios crecieron más en esta ciudad. Las ciudades que registraron la menor inflación anual fueron Santa Marta (2,64%), Riohacha (3,69%) y Valledupar (4,17%).

Por el contrario, la mayor variación estuvo en Pereira (6,09%), Bucaramanga (5,74%), Armenia (6,63%) y Villavicencio (5,52%).

¿Qué es lo que más ha subido de precio este año en Medellín?

La inflación en lo corrido del año en Medellín es de 4,38% a corte de septiembre. Esta variación fue jalonada principalmente por la carestía en Educación, que tuvo una variación de 7,11%. Le puede gustar: ¡Atentos! La inflación vuelve a coger fuerza y sube a 5,10% en agosto El segundo mayor incremento se presentó en los servicios de restaurantes y hoteles, con 5,49%. Le sigue la carestía en los precios de salud, donde los costos subieron un 5,48%. Luego se ubicó el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentó una variación de 5,23%. Algo que indicaría que las familias han visto incrementos en el costo del mercado. El quinto mayor incremento se vio en el rubro de bebidas alcohólicas y tabaco, con un movimiento del 5,03%. Eso solo quiere decir que la fiesta está más costosa. Consulte: La inflación en Colombia se niega a bajar más rápido y en julio llegó a 4,90%: esto es lo que más subió Ni hablar de los precios de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros ombustibles, que han crecido un 4,84% en lo corrido del año. Luego se ubica la inflación en el grupo de bienes y servicios diversos, con 4,10%. Más abajo se ubican transporte (3,65%) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, con 3,33%.

¿Qué es lo que menos ha subido de precio este año en Medellín?