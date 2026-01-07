Inflación no habría cedido lo suficiente en 2025: sería el quinto año sin cumplir la meta del Banco de la República

Aunque el Gobierno Nacional ya definió el incremento del salario mínimo para 2026, el dato de inflación de diciembre de 2025 sigue siendo una pieza clave para entender el rumbo de la economía. Este no solo marcará el cierre oficial del año, sino que servirá como referencia para la indexación de múltiples precios y para las decisiones de política monetaria del Banco de la República.
En ese escenario, según la Encuesta Citi, que reúne las expectativas de 26 entidades financieras y centros de pensamiento, la inflación anual cerraría 2025 en 5,2%, una cifra que confirma la pausa del proceso desinflacionario y que mantiene al país, por quinto año consecutivo, por fuera del rango meta del banco central (2%-4%).
Las proyecciones recopiladas por Citi muestran una fuerte concentración alrededor de 5,2%. La mediana del ejercicio se ubica exactamente en ese nivel, con estimaciones que van desde 5,10% hasta 5,30%.
Entidades como Banco de Occidente, Aval Casa de Bolsa, Corficolombiana, Itaú, Moody’s Analytics y Citi coinciden en ese registro, mientras que firmas como Anif, Asobancaria, Bancolombia y Banco Agrario se ubican ligeramente por encima.
Para Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, esta convergencia no es casual. “Estamos esperando que la inflación de 2025 haya sido de 5,2%, es decir, la misma inflación que tuvimos en 2024. Además, ya llevaría dos meses bajando, pero sigue siendo insuficiente, porque sería el quinto año consecutivo con la inflación por encima del rango meta”, explicó.
Le puede gustar: ¡Limpie bien las joyas! Sigue subiendo el precio de los metales preciosos, ¿qué hay detrás?
Romero recordó que, aunque el dato muestra una leve tendencia a la baja frente a los picos recientes, el nivel sigue siendo elevado. “En octubre la inflación estaba cerca de 5,5% y en diciembre estaría en 5,2%. Hay un descenso, pero no el que se necesita para hablar de una convergencia real a la meta”, añadió.