Imputación a Ricardo Roa: USO pide respetar presunción de inocencia y deja su futuro en manos de la junta de Ecopetrol

Tras la decisión de la Fiscalía de imputar cargos a Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, se refirió al futuro del directivo al frente de Ecopetrol.
El líder gremial fue enfático en dos mensajes: existe presunción de inocencia y cualquier decisión sobre su continuidad no pasa por el sindicato, sino por la junta directiva de la compañía.
Le puede interesar: Defensa de Ricardo Roa dice que imputación por campaña Petro “no ha sido notificada”