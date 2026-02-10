Imputación a Ricardo Roa: USO pide respetar presunción de inocencia y deja su futuro en manos de la junta de Ecopetrol

Tras la decisión de la Fiscalía de imputar cargos a Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, se refirió al futuro del directivo al frente de Ecopetrol. El líder gremial fue enfático en dos mensajes: existe presunción de inocencia y cualquier decisión sobre su continuidad no pasa por el sindicato, sino por la junta directiva de la compañía. Le puede interesar: Defensa de Ricardo Roa dice que imputación por campaña Petro “no ha sido notificada”

La continuidad de Roa, en manos de la junta directiva

“Ricardo Roa, ciudadano colombiano, tiene unos derechos constitucionales, la presunción de inocencia, el debido proceso, y el presidente de Ecopetrol tiene la obligación, como lo definen los estatutos del gobierno corporativo de la empresa, de resolver el tema con la junta directiva de Ecopetrol”, señaló Ravelo en díalogo con Caracol Radio. Según explicó, los estatutos son claros en señalar que el presidente de la petrolera responde ante la junta directiva, máximo órgano de decisión.

La preocupación del sindicato

Desde la óptica sindical, el debate no se centra en prejuzgar al directivo, sino en proteger la estabilidad de Ecopetrol. Ravelo advirtió que "cualquier hecho que pueda poner en riesgo a la empresa será motivo de preocupación y rechazo por parte de la organización sindical", especialmente por el peso que tiene la petrolera en las finanzas públicas y en el mercado de valores.

Defensa del empleo, la seguridad energética y la empresa

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, enfrenta un proceso de imputación mientras la junta directiva evalúa el impacto institucional del caso. FOTO: COLPRENSA

El líder de la USO resaltó que la junta directiva debe evaluar con detenimiento las posibles repercusiones de este proceso, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también financiero y reputacional, teniendo en cuenta que Ecopetrol es una compañía listada en Colombia y Estados Unidos. En ese sentido, confió en que las decisiones se adopten con criterios técnicos, imparciales y responsables.

Ravelo insistió en que el rol del sindicato es velar por el patrimonio público, la seguridad energética del país y la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Por ello, advirtió que la USO no dudará en pronunciarse y movilizarse si identifica amenazas reales contra esos pilares. Finalmente, recordó que esa postura no es nueva. El sindicato, dijo, ya ha asumido posiciones firmes frente a decisiones como la venta de activos en Permian o el aumento de la importación de gas, temas que —a su juicio— han tenido efectos materiales sobre las finanzas del país y de la empresa. En el caso de la situación de Roa, concluyó, esperan que sea la junta directiva la que tome una determinación informada y ajustada al interés de Ecopetrol y de los colombianos.

Las dos imputaciones que tiene Ricardo Roa ante Fiscalía

