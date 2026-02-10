Gobierno Petro alista impuesto al patrimonio para 15.000 empresas en posible nueva emergencia económica

Ante la suspensión de la emergencia económica, el Gobierno Petro está al borde de declarar una nueva emergencia económica como mecanismo para enfrentar la crisis climática que golpea a varias regiones del país y que ha dejado miles de familias damnificadas. En ese escenario, el Ejecutivo prepara un ajuste al impuesto al patrimonio de personas jurídicas que afectaría a 15.000 empresas para recaudar cerca de $8 billones.
Así lo explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el consejo de ministros que se adelanta este martes 10 de febrero en Córdoba, uno de los departamentos más afectados por la ola invernal.