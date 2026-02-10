Gobierno Petro alista impuesto al patrimonio para 15.000 empresas en posible nueva emergencia económica

Ante la suspensión de la emergencia económica, el Gobierno Petro está al borde de declarar una nueva emergencia económica como mecanismo para enfrentar la crisis climática que golpea a varias regiones del país y que ha dejado miles de familias damnificadas. En ese escenario, el Ejecutivo prepara un ajuste al impuesto al patrimonio de personas jurídicas que afectaría a 15.000 empresas para recaudar cerca de $8 billones. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el consejo de ministros que se adelanta este martes 10 de febrero en Córdoba, uno de los departamentos más afectados por la ola invernal.

Cómo funcionaría el impuesto al patrimonio de la nueva emergencia económica

Ávila aclaró que, de concretarse una nueva emergencia económica, las medidas que se adopten deberán ser diferentes a las incluidas en la anterior declaratoria, que fue suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional. “El Gobierno no puede repetir disposiciones que hoy están suspendidas”, explicó el ministro, al señalar que el marco jurídico obliga a diseñar nuevas herramientas para atender la coyuntura climática. Entérese: Crisis climática reabre pulso entre Petro y la Corte Constitucional, ¿se puede reactivar la emergencia económica? En ese contexto, el Ministerio de Hacienda propone concentrarse en una medida central de financiamiento: un impuesto al patrimonio con criterio progresivo, similar a experiencias previas de impuestos a la riqueza implementadas en años anteriores. El gravamen se aplicaría exclusivamente a personas jurídicas con patrimonios elevados, con el objetivo de no afectar a la pequeñas y medianas empresas. Según detalló Ávila, el impuesto comenzaría a cobrarse a partir de patrimonios líquidos de 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.000 millones. Para el año 2026, estos patrimonios tendrían una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT —cerca de $30.000 millones—. Los patrimonios que superen ese umbral (es decir, superiores a $30.000 millones) pagarían una tarifa de 1,2%. Cabe destacar que hoy el impuesto al patrimonio en Colombia solo funciona para personas naturales.

Gobierno busca recaudar $8 billones para la emergencia económica

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la medida impactaría a unas 15.000 empresas con patrimonios altos y permitiría recaudar aproximadamente $8 billones, recursos que serían destinados a atender las inundaciones y a la recuperación de los municipios afectados. El impuesto sería establecido mediante un decreto posterior a la declaratoria de la nueva emergencia económica.

Crisis climática y presión sobre el Gobierno