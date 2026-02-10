x

Gobierno Petro alista impuesto al patrimonio para 15.000 empresas en posible nueva emergencia económica

El impuesto se fijaría a personas jurídicas con patrimonios a partir de los $10.000 millones (200.000 UVT). La finalidad es atender la crisis climática. Aquí todos los detalles.

  • Gobierno Petro propone impuesto al patrimonio para solventar la crisis climática. FOTO PRESIDENCIA.
    Gobierno Petro propone impuesto al patrimonio para solventar la crisis climática. FOTO PRESIDENCIA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

Ante la suspensión de la emergencia económica, el Gobierno Petro está al borde de declarar una nueva emergencia económica como mecanismo para enfrentar la crisis climática que golpea a varias regiones del país y que ha dejado miles de familias damnificadas. En ese escenario, el Ejecutivo prepara un ajuste al impuesto al patrimonio de personas jurídicas que afectaría a 15.000 empresas para recaudar cerca de $8 billones.

Así lo explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el consejo de ministros que se adelanta este martes 10 de febrero en Córdoba, uno de los departamentos más afectados por la ola invernal.

Cómo funcionaría el impuesto al patrimonio de la nueva emergencia económica

Ávila aclaró que, de concretarse una nueva emergencia económica, las medidas que se adopten deberán ser diferentes a las incluidas en la anterior declaratoria, que fue suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional.

“El Gobierno no puede repetir disposiciones que hoy están suspendidas”, explicó el ministro, al señalar que el marco jurídico obliga a diseñar nuevas herramientas para atender la coyuntura climática.

Entérese: Crisis climática reabre pulso entre Petro y la Corte Constitucional, ¿se puede reactivar la emergencia económica?

En ese contexto, el Ministerio de Hacienda propone concentrarse en una medida central de financiamiento: un impuesto al patrimonio con criterio progresivo, similar a experiencias previas de impuestos a la riqueza implementadas en años anteriores.

El gravamen se aplicaría exclusivamente a personas jurídicas con patrimonios elevados, con el objetivo de no afectar a la pequeñas y medianas empresas. Según detalló Ávila, el impuesto comenzaría a cobrarse a partir de patrimonios líquidos de 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.000 millones.

Para el año 2026, estos patrimonios tendrían una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT —cerca de $30.000 millones—. Los patrimonios que superen ese umbral (es decir, superiores a $30.000 millones) pagarían una tarifa de 1,2%.

Cabe destacar que hoy el impuesto al patrimonio en Colombia solo funciona para personas naturales.

Gobierno busca recaudar $8 billones para la emergencia económica

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la medida impactaría a unas 15.000 empresas con patrimonios altos y permitiría recaudar aproximadamente $8 billones, recursos que serían destinados a atender las inundaciones y a la recuperación de los municipios afectados.

El impuesto sería establecido mediante un decreto posterior a la declaratoria de la nueva emergencia económica.

Crisis climática y presión sobre el Gobierno

La decisión de evaluar una nueva emergencia surge tras la recomendación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de revivir la emergencia económica, aunque expertos consultados por EL COLOMBIANO advierten que el proceso será complejo desde el punto de vista jurídico.

El argumento del Gobierno es que el escenario actual sí cumple con el criterio de imprevisibilidad, cuestionado por la Corte en la emergencia anterior. Según el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, el fenómeno climático ha provocado 256 eventos asociados a emergencias, afectando a más de 27.000 familias en todo el país, con corte al 3 de febrero.

Departamentos más afectados y costos preliminares

Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño. De manera preliminar, el Ministerio de Hacienda calcula que se requieren alrededor de $8 billones para atender las inundaciones y ejecutar los planes de recuperación en las zonas afectadas.

Ávila insistió en que este esquema tributario constituye la estrategia de financiación del Gobierno frente a una situación excepcional. “Esperamos que la Corte sea coherente con una realidad sobreviniente y evidente que exige medidas extraordinarias”, afirmó.

Le puede gustar: Petro anuncia que declarará nueva emergencia económica para atender crisis climática principalmente en Córdoba y Sucre

