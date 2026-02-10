¡Invictas y clasificadas! Colombia brilla en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay

La Selección Colombia Femenina llegó al duelo ante Uruguay con la convicción de asegurar su tiquete a la siguiente fase y lo consiguió. Con anotaciones de Maithé López y María Fernanda Viáfara, el equipo nacional se quedó con el triunfo que le otorgó la clasificación anticipada al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 en Paraguay. El conjunto cafetero, que venía de sumar su primera victoria en el torneo, sabía que ante las uruguayas debía tener paciencia, concentración y, sobre todo, serenidad al momento de definir en el último cuarto de cancha.

El primer grito de gol llegó al minuto 41. Maithé López, en una brillante acción individual, sacó un remate cruzado para vencer a la portera Romina Olmedo, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. Con la ventaja parcial, las dirigidas por Carlos Paniagua se fueron al descanso. Durante la primera mitad, también brilló la guardameta Luisa Agudelo, quien respondió con seguridad cada vez que fue exigida por el ataque uruguayo. En el complemento, las colombianas mantuvieron la intensidad, conscientes de que un segundo gol les daría el respiro necesario para manejar el resultado. Agudelo volvió a ser figura al mantener su arco en cero tras resolver tres acciones de alto riesgo.

Ya en la recta final del compromiso, la defensora María Fernanda Viáfara aprovechó un tiro de esquina para imponer su estatura en el área y, con un certero cabezazo, marcar el segundo tanto al minuto 84. Este 2-0 consolida a Colombia con 7 puntos en la cima del Grupo A, seguida por Venezuela, que alcanzó las seis unidades tras vencer 2-0 a Paraguay. El tercer lugar es para las paraguayas con 4 puntos, los mismos que Uruguay, equipo que cerró su participación en el certamen tras este duelo.