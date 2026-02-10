La historia de la marca de ropa que está llevando la moda colombiana a Suiza

La moda colombiana continúa abriéndose espacio en los circuitos internacionales de la industria. Ejemplo de ello es que Ombre, una marca de ropa con orígenes colombianos, hará parte del Zurich Fashion Week, la semana de la moda de la capital suiza. En este evento de cinco días, la firma presentará Winter 2027, su más reciente colección, inspirada en el invierno de los Alpes suizos. Lea: Bad Bunny regaló 999 camisetas en Puerto Rico, como las que usó en el Super Bowl, ¿estarán a la venta? Los creadores de esta propuesta son Diego Alejandro Rodríguez y Juan Fernando Pérez. Ambos paisas, oriundos de La Dorada y Medellín, respectivamente, y directores creativos de Ombre, aseguran que, aunque la marca nació oficialmente en 2022, este es un sueño que llevaban dentro desde siempre. Y es que tanto Rodríguez como Pérez provienen de mundos muy distintos al de la moda: Diego es periodista y magíster en Comunicación y Marketing, mientras que Juan es administrador de empresas. En el caso del primero, cuenta que su pasión por la moda surgió hace varios años, cuando escribía sobre este tema para medios de comunicación nacionales e internacionales. Juan, por su parte, decidió tomar otro camino porque el del vestuario lo veía lejano y “un poco complejo”. “Luego Alejandro y yo nos encontramos en el camino y pudimos coordinar nuestros tiempos, nuestras ideas y nuestra pasión. Ahí nació Ombre: un nombre que recoge un poco de los dos, de la simplicidad, de lo extravagante y de lo sostenible”, cuenta Pérez. Para cuando este proyecto tomó forma, Diego ya llevaba más de diez años viviendo en Suiza, con el deseo de tener un poco de Colombia en el país europeo y viceversa.

Ese “pedacito” que conecta a ambos lugares, separados por más de 9.000 kilómetros, es la marca, que desde el inicio ha tenido una apuesta clara por la libertad desde la creación y el diseño. Esto se evidencia en las telas fluidas de las colecciones de verano y en sus siluetas. Desde esa misma declaración, Ombre se define como una marca genderless, es decir, que crea ropa que no se ajusta a ningún género y que cualquiera puede usar. En el proceso de construcción de Ombre, uno de los principales retos ha sido integrar ambas culturas, la suiza y la colombiana, en sus diseños. “No solo existe una distancia física, sino también una diferencia cultural. La marca integra esos dos conceptos, pero el camino no ha sido nada fácil. A veces diseñamos piezas que toman hasta un año para que se entiendan el porqué y el cómo. Hoy todos están felices con ellas, pero ha sido necesario contar la historia: explicar los materiales, por qué la pieza está diseñada de cierta manera y por qué se ve así”, explican sus directores creativos. Otro de los principios de la firma es la sostenibilidad. Le apuestan a un modelo de producción más “lento” —se pueden sacar hasta cinco prendas de cada diseño—; hacen upcycling, que consiste en rediseñar piezas de colecciones anteriores que no se vendieron; utilizan tejidos 100 % naturales; cuentan con una red de talleres en Medellín, donde se confeccionan sus prendas; trabajan con artesanos de la ciudad y con artesanos boyacenses para la elaboración de prendas de invierno, y respaldan diversos proyectos sociales con niños y adultos mayores.