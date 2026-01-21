Licoreras están preocupadas: impuesto al trago lo encarecería hasta un 48% y aumentaría el contrabando

El Decreto 1475 de 2025, expedido en el marco de la Emergencia Económica, ha generado preocupación en el sector de licores al incrementar de manera significativa la carga tributaria sobre bebidas alcohólicas como aguardientes, rones y vinos. De acuerdo con actores del mercado, esta medida podría estimular el contrabando y la informalidad, al encarecer los productos legales y desplazar la demanda hacia canales no regulados.
Según estimaciones del gremio licorero, el precio final de los licores podría aumentar hasta un 48%, un ajuste que consideran perjudicial para la sostenibilidad del sector, la competitividad de los productores y la estabilidad de la cadena comercial.
Productores y comercializadores advierten que, en subcategorías como el aguardiente, donde el consumo es altamente inelástico, el mayor impacto se dará en la sustitución del producto legal por opciones ilegales. En este escenario, la mayor presión fiscal tendría un efecto contrario al esperado por el Gobierno, traduciéndose en menores ventas, reducción del recaudo tributario y pérdida de empleos en la industria licorera.
