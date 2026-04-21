Primera cuota de impuesto al patrimonio dejaría desfase de $1,72 billones, ¿Gobierno infló la meta?

El recaudo del impuesto al patrimonio para personas jurídicas está lejos de lo esperado por el Gobierno Nacional. De hecho, el dinero recogido en la primera cuota, de dos pagos programados, no alcanza ni a cubrir una tercera parte de la emergencia económica decretada para atender la ola invernal.
Las compañías con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones tenían que realizar el primer pago a inicios de este mes. No obstante, datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) revelan que a corte del 14 de abril solo se recaudaron $2,43 billones de los $8,3 billones proyectados por el Ministerio de Hacienda en el Decreto 173 de 2026, que oficializó este gravamen.
La Dian solo pudo juntar en la primera cuota alrededor del 29% del dinero. En teoría, la Dian debió reunir en sus arcas $4,15 billones por concepto del nuevo impuesto, ya que cada pago es del 50%. La realidad es que hay un desfase de $1,72 billones en comparación con esas proyecciones.