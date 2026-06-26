20% de los hogares colombianos ya viven solos: así cambió el carrito de compras

Colombia está cambiando de forma más rápida de lo que muestran las estadísticas tradicionales de edad o estrato. Uno de cada cinco hogares del país hoy está compuesto por una sola persona y seis de cada diez adultos jóvenes viven solos, una transformación demográfica que ya golpea directamente las góndolas de los supermercados, las droguerías y los canales de venta por catálogo.
Así lo revela el más reciente análisis de Worldpanel by Numerator, firma especializada en hábitos de consumo, que encontró que la composición de los hogares colombianos se está moviendo a un ritmo que obliga a las marcas a replantear cómo segmentan a sus consumidores.
Puede leer: 3 de cada 4 hogares en Medellín tienen mascotas; así va el “boom” del negocio que ya supera los $5 billones