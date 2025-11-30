Nostalgia tras regreso de la abejita Conavi tras 20 años: esta es su historia

En una oficina ubicada cerca de la Avenida Las Palmas, en Medellín, donde hoy funciona Consultores y Abogados, Lina Gómez Vásquez revisó su celular en la mañana del 30 de octubre. Ese día, exactamente tres años después de la muerte de su padre, Alberto Gómez Ramírez, apareció la noticia que la dejó en silencio: Bancolombia dio a conocer que lanzaría 300.000 tarjetas conmemorativas con la abejita de Conavi, la mascota que acompañó por más de tres décadas a la entidad que él fundó y presidió.
El primer impulso de Lina fue llamar a su hermano, Jaime, para contarle. Ambos sintieron la coincidencia como una punzada familiar. La marca que marcó la vida de su padre regresaba justo el día en que lo recordaban.
“Al otro día ya estaba la noticia en diferentes medios. Es como si otra vez la esencia, espíritu y legado estuviese resurgiendo para hacerse presente con nosotros. Fue un momento de total conmoción, porque una marca después de 20 años no suele surgir”, relató Lina Gómez.
