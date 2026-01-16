John Jairo Arboleda renunció a rectoría de la U. de A. luego de notificación del Ministerio de Educación

El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, anunció este viernes su renuncia formal al cargo luego de que el Ministerio de Educación le notificara, por aviso, la decisión de removerlo de la Rectoría y designar a otra persona en su reemplazo.

La notificación por aviso es un mecanismo administrativo que se utiliza cuando no es posible ubicar al destinatario o cuando se han agotado los intentos de notificación personal. Este desenlace se produjo tras varias semanas de controversia, durante las cuales Arboleda no había sido notificado formalmente, un requisito indispensable para que la remoción tuviera validez jurídica.

Le puede interesar: Ministerio de Educación ya notificó al rector de la UdeA de su remoción: ¿qué recursos puede presentar?

En una carta abierta dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, el ahora exrector explicó que su decisión responde a un proceso de reflexión personal, marcado por el impacto que la situación ha tenido en su vida personal, y con el objetivo de preservar la estabilidad institucional y la autonomía universitaria.

“He decidido presentar formalmente mi renuncia como rector de la Universidad de Antioquia al Consejo Superior Universitario. Dejo expresa constancia de que esta renuncia no constituye una aceptación de los cargos o hallazgos insinuados por la inspección ‘in situ’”. Además, sostiene que esta decisión del Ministerio fue “ilegal, arbitraria e injusta”.

El directivo agradeció el respaldo recibido durante sus tres periodos como rector y recordó su trayectoria de más de cuatro décadas en la institución.

“Esta casa de todos ha sido mi hogar y el lugar de mi proyecto de vida durante 42 años; a ella le debo todo mi respeto y dedicación”, señaló.

Finalmente, Arboleda reivindicó su compromiso con la universidad pública y autónoma, asegurando que su gestión siempre estuvo guiada por principios éticos, profesionales y humanos, y reiteró que continuará llevando a la Universidad de Antioquia “en el corazón”, tras haber servido al que calificó como el proyecto social, educativo y cultural más importante de la región.

Con la despedida de Arboleda, la universidad quedó sumida en una incertidumbre. Si bien el Gobierno nacional ya designó un rector encargado, la renuncia formal de Arboleda activa de manera paralela el procedimiento estatutario interno, mediante el cual será el Consejo Superior Universitario el encargado de definir y nombrar a quien asumirá la Rectoría de la Universidad de Antioquia.

Lea más: Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar?