x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

John Jairo Arboleda renunció a rectoría de la U. de A. luego de notificación del Ministerio de Educación

El directivo anunció este viernes su decisión. Ministerio de Educación lo había removido del cargo el pasado 30 de diciembre, aunque aún la decisión no estaba en firme. Aquí los detalles.

  • El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, anunció su renuncia formal al cargo luego de que el Ministerio de Educación Nacional le notificara. FOTO: Cortesía
    El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, anunció su renuncia formal al cargo luego de que el Ministerio de Educación Nacional le notificara. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 7 horas
bookmark

El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, anunció este viernes su renuncia formal al cargo luego de que el Ministerio de Educación le notificara, por aviso, la decisión de removerlo de la Rectoría y designar a otra persona en su reemplazo.

La notificación por aviso es un mecanismo administrativo que se utiliza cuando no es posible ubicar al destinatario o cuando se han agotado los intentos de notificación personal. Este desenlace se produjo tras varias semanas de controversia, durante las cuales Arboleda no había sido notificado formalmente, un requisito indispensable para que la remoción tuviera validez jurídica.

Le puede interesar: Ministerio de Educación ya notificó al rector de la UdeA de su remoción: ¿qué recursos puede presentar?

En una carta abierta dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, el ahora exrector explicó que su decisión responde a un proceso de reflexión personal, marcado por el impacto que la situación ha tenido en su vida personal, y con el objetivo de preservar la estabilidad institucional y la autonomía universitaria.

He decidido presentar formalmente mi renuncia como rector de la Universidad de Antioquia al Consejo Superior Universitario. Dejo expresa constancia de que esta renuncia no constituye una aceptación de los cargos o hallazgos insinuados por la inspección ‘in situ’”. Además, sostiene que esta decisión del Ministerio fue “ilegal, arbitraria e injusta”.

El directivo agradeció el respaldo recibido durante sus tres periodos como rector y recordó su trayectoria de más de cuatro décadas en la institución.

“Esta casa de todos ha sido mi hogar y el lugar de mi proyecto de vida durante 42 años; a ella le debo todo mi respeto y dedicación”, señaló.

Finalmente, Arboleda reivindicó su compromiso con la universidad pública y autónoma, asegurando que su gestión siempre estuvo guiada por principios éticos, profesionales y humanos, y reiteró que continuará llevando a la Universidad de Antioquia “en el corazón”, tras haber servido al que calificó como el proyecto social, educativo y cultural más importante de la región.

Con la despedida de Arboleda, la universidad quedó sumida en una incertidumbre. Si bien el Gobierno nacional ya designó un rector encargado, la renuncia formal de Arboleda activa de manera paralela el procedimiento estatutario interno, mediante el cual será el Consejo Superior Universitario el encargado de definir y nombrar a quien asumirá la Rectoría de la Universidad de Antioquia.

Lea más: Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar?

Una sentida carta que narra desde experiencias personales hasta señalamientos de procedimientos irregulares del Ministerio de Educación

En un total de 7 páginas, Arboleda expuso la difícil situación que atravesó en medio de la controversia por su salida y el déficit financiero de la universidad. El exrector explicó que su decisión se toma en medio de una crisis institucional que terminó afectándolo profundamente en lo personal, llevándolo al límite y generando que su renuncia inmediata.

“Es este un momento muy complejo de la vida institucional, pero también un momento que ha producido un creciente e incesante impacto en mi vida personal. Y allí convergen sentimientos que se repelen: de un lado, el profundo compromiso que siento de seguir contribuyendo a la protección y conservación de la estabilidad de esta universidad... de otro lado, una afectación personal que ha llegado a su límite”, describe en su carta.

Además, señaló que “cada vez es más difícil tramitar las múltiples formas de bloqueo institucional que aquellos minoritarios pero poderosos actores se empeñan en desplegar... cada vez es más difícil proteger a la universidad en medio de una batalla socialmente torpe pero políticamente muy decidida... por el control de la Universidad”.

Como razones formales, expone que de parte del Ministerio de Educación hubo “una vulneración de la autonomía universitaria... pues las medidas adoptadas han mutado de una legítima vigilancia a una coadministración de facto”, y que el Ministerio “ha utilizado facultades de inspección para intervenir en la voluntad del gobierno universitario, supeditando decisiones técnicas a la aprobación subjetiva de un funcionario externo”.

También rechaza los señalamientos financieros que hubo entorno a su administración en el informe de vigilancia especial: “el informe incurre en falsa motivación al imputarme responsabilidades por un déficit que es estructural y sistémico... señalar al rector como responsable de la crisis financiera... es un argumento falaz que atenta contra mi buen nombre y contra la verdad”.

Finalmente, afirma en su carta que durante su salida hubo ruptura del debido proceso: “no puedo convalidar con mi permanencia un proceso donde se me ha juzgado de antemano, limitando mi capacidad operativa y sometiéndome a un escrutinio que ignora las realidades de la Universidad”.

Temas recomendados

Educación
Estudiantes
Política
Ministerio de Educación
Universidad de Antioquia
Relaciones interpersonales
Contratos
universida
renuncia
Rector
Antioquia
John Jairo Arboleda
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida