Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado

Tras el colapso parcial del puente de la quebrada La Limona, en los límites entre Itagüí y el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, vuelven a surgir las problemáticas en la vía vieja hacia el corregimiento medellinense y las promesas incumplidas de obras en este sector. De hecho, hace un año se habló de que iban a empezar, pero por ahora no se han visto trabajadores, de acuerdo con las denuncias ciudadanas.
Los problemas con el puente de la quebrada La Limona no son nuevos. Ante la cantidad de vehículos que transitan por esta vía, hace más de una década este paso ya quedó corto para su capacidad. Debido a esto, desde 2022 se anunciaron varios proyectos para ejecutar obras en este paso y en el resto de la vía vieja a San Antonio de Prado en el tramo de Medellín, con el fin de descongestionar la vía.