Fiebre del Mundial se sintió en Colombia: consumo de internet creció 30% y gasto de viajeros 500%

Los partidos de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 llevaron el consumo de internet en el país a niveles inéditos. En algunos encuentros, el tráfico de datos móviles aumentó hasta 30%, el uso de plataformas de streaming se duplicó y las redes sociales desplazaron los patrones habituales de navegación, mientras que el gasto de los colombianos en Estados Unidos, México y Canadá creció hasta 500%, evidenciando el impacto económico del torneo sobre las telecomunicaciones y los servicios financieros.
De acuerdo con un análisis de Claro Colombia, los encuentros de la Selección se convirtieron en uno de los eventos de mayor demanda para la infraestructura digital del país. Mientras un día habitual el tráfico móvil alcanza cerca de 693 terabytes (TB) a las 9:00 p. m., durante el partido entre Colombia y Congo llegó a 825 TB, un incremento del 19%. En la red convergente —que integra servicios fijos y móviles— el tráfico pasó de 10,4 Tbps a 12,3 Tbps, un crecimiento de 18,3%.
“Los grandes eventos deportivos son hoy también grandes eventos digitales. Millones de personas se conectan simultáneamente para ver los partidos, interactuar en redes sociales y consumir contenidos relacionados. Estos comportamientos reafirman la importancia de contar con infraestructura digital robusta”, afirmó Hugo Salazar, director de Ingeniería de Claro Colombia.
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