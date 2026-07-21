Estas son las fechas que definirán al técnico de la Selección Colombia

El vínculo del estratega no contempla una renovación automática, por lo que, en caso de mantenerse en el cargo, ambas partes deberán firmar un nuevo contrato. Sin embargo, ni la Federación ni el propio Lorenzo se han pronunciado de manera definitiva sobre el tema.

La incertidumbre sobre el futuro de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia continúa. Aunque el entrenador argentino sigue siendo oficialmente el seleccionador nacional, su contrato finaliza el próximo 31 de julio y, hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado si apostará por la continuidad del proceso o si iniciará un nuevo ciclo con la mira puesta en el Mundial de 2030.

Una decisión que no puede esperar mucho más

Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la decisión deberá tomarse en un plazo relativamente corto debido al calendario internacional.

La próxima ventana FIFA se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, fechas destinadas a la disputa de partidos amistosos entre selecciones nacionales.

Colombia aún no tiene rivales confirmados para esos compromisos, ya que la Federación prefiere definir primero quién será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo antes de comenzar la preparación con vistas al Mundial de 2030 y la Copa América de 2028.

El nuevo proceso también depende del panorama internacional

A la espera de resolver la situación del cuerpo técnico, también existen factores externos que podrían influir en la planificación de las selecciones sudamericanas.

Uno de ellos es la propuesta impulsada por la Conmebol para ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones, una iniciativa que, de prosperar, modificaría el formato de las próximas Eliminatorias sudamericanas y obligaría a todas las federaciones a replantear parte de su planificación deportiva.

Por esa razón, el contexto en el que comenzará el próximo ciclo de la Selección Colombia todavía presenta varias incógnitas.

El 28 de agosto, una fecha clave

Aunque el panorama parece favorecer la continuidad de Néstor Lorenzo, la oficialización de cualquier decisión dependerá de un paso institucional que aún está pendiente.

El 28 de agosto se posesionará el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, organismo que deberá quedar conformado oficialmente antes de adoptar una determinación sobre el futuro del seleccionador nacional.