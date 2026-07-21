Estas son las fechas que definirán al técnico de la Selección Colombia

La incertidumbre sobre el futuro de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia continúa. Aunque el entrenador argentino sigue siendo oficialmente el seleccionador nacional, su contrato finaliza el próximo 31 de julio y, hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado si apostará por la continuidad del proceso o si iniciará un nuevo ciclo con la mira puesta en el Mundial de 2030.
El vínculo del estratega no contempla una renovación automática, por lo que, en caso de mantenerse en el cargo, ambas partes deberán firmar un nuevo contrato. Sin embargo, ni la Federación ni el propio Lorenzo se han pronunciado de manera definitiva sobre el tema.