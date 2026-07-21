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“180 votos para Simón Bolívar”: así revivió la congresista María Fernanda Carrascal al libertador

La congresista lamentó que la Mesa Directiva y la Mesa Administrativa no cuenten con representación femenina.

  • María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara. Foto: @MafeCarrascal en X
    María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara. Foto: @MafeCarrascal en X
El Colombiano
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hace 2 horas
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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas, integrante del Pacto Histórico, fue una de las protagonistas de la instalación de la legislatura 2026-2027 luego de cometer un error al anunciar el resultado de la elección del primer vicepresidente de esa corporación.

Durante la lectura de la votación, Carrascal tuvo un lapsus y cantó la votación así: “180 votos para Simón Bolívar”, cuando el congresista elegido era en realidad Simón Molina, del movimiento Creemos.

Aunque varios asistentes le hicieron notar la equivocación, la representante insistió inicialmente en que no había cometido ningún error. “Dije Molinaa”, agregó para tratar de remediar lo dicho.

El momento rápidamente se difundió en redes sociales y generó múltiples reacciones.

Horas después del episodio, la congresista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que saludó la conformación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara.

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“Ha sido instalada la legislatura 2026–2027. Saludo la elección de Nicolás Barguil como presidente de la Cámara de Representantes, de Simón Molina como primer vicepresidente y, de manera especial, la de mi compañero de bancada Erick Velasco, del Pacto Histórico, como segundo vicepresidente”, escribió.

Carrascal destacó que la elección de Velasco representa la participación de la oposición en la Mesa Directiva, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición, y aseguró que desde su bancada ejercerán una oposición “democrática y propositiva”.

Asimismo, lamentó que la Mesa Directiva y la Mesa Administrativa no cuenten con representación femenina.

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“La participación de las mujeres en los espacios de dirección del Congreso no es un asunto simbólico: es una condición necesaria para avanzar hacia una democracia más representativa, diversa y paritaria”, afirmó.

También expresó su expectativa de que durante el nuevo periodo legislativo se garanticen plenamente los derechos de la oposición, el uso de la palabra y una agenda respetuosa del pluralismo.

En otra publicación, Carrascal agradeció el respaldo recibido para asumir sus funciones durante la nueva legislatura.

“Recibo esta honrosa elección no como un privilegio, sino como un mandato. No hay mayor dignidad que la de servir al pueblo cuando este deposita su confianza en una causa justa”, expresó.

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Agregó que continuará defendiendo “la libertad, la igualdad y la dignidad” del país y concluyó: “Desde hoy renuevo mi juramento: no apartarme jamás del lado de Colombia y de su gente”.

La elección de Henríquez de la mano del petrismo y el uribismo juntos

Tras una puja en el Senado, Honorio Henríquez Pinedo, oriundo de Santa Marta, fue elegido presidente de esa corporación. Se enfrentó a Alfredo Deluque, candidato respaldado por el gobierno electo, y logró quedarse con una de las dignidades más importantes de la cámara alta.

Es abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político y estudios en Seguridad y Defensa Nacional. Tiene 54 años.

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Lleva 12 años como congresista y milita en el Centro Democrático desde la fundación misma del partido uribista, en 2013. Llegó al Senado en las elecciones de 2014 y desde entonces ha representado a la región Caribe. Ha integrado la Comisión Séptima del Senado.

Su trayectoria política comenzó, sin embargo, en el poder ejecutivo, como heredero político de su tío materno, el histórico dirigente liberal guajiro Miguel Pinedo Vidal.

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Tras desempeñarse como secretario general de Fernando Londoño Hoyos en el Ministerio del Interior, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró en 2006 director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), cargo que ocupó hasta 2012. Incluso permaneció en la entidad después de la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia, cuando ambos aún mantenían una alianza política.

Henríquez dejó la entidad en 2012, en medio del distanciamiento entre Uribe y Santos por el proceso de paz con las FARC. Por otro lado, un escándalo rodea a su familia: su tío, Miguel Pinedo Vidal, fue condenado por vínculos con grupos paramilitares.

Fiel a la línea uribista, Henríquez respaldó el ‘No’ en el plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz.

En 2018 perdió temporalmente su curul luego de que el Consejo de Estado detectara irregularidades en los escrutinios de las elecciones legislativas de 2014, decisión que benefició al movimiento MIRA, al que se le reconocieron tres escaños. La medida afectó, entre otros, a Henríquez, quien salió momentáneamente del Senado.

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Su paso por fuera del Congreso fue breve. En marzo de 2018 recuperó presencia en el Legislativo al resultar nuevamente elegido para el periodo 2018-2022, coincidiendo con el ascenso del Centro Democrático al poder con Iván Duque.

Durante ese gobierno, su esposa fue vinculada a la Unidad para las Víctimas, mientras que su hermano ocupó la dirección regional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en La Guajira.

Preguntas y respuestas

¿Qué pasó con María Fernanda Carrascal y por qué mencionó a Simón Bolívar en la Cámara de Representantes?
María Fernanda Carrascal cometió un lapsus al anunciar el resultado de una votación y nombró a Simón Bolívar en lugar de Simón Molina. El episodio ocurrió durante la instalación de la legislatura 2026-2027 y generó amplia repercusión política y en redes sociales.
¿Quién es Simón Molina y por qué fue elegido primer vicepresidente de la Cámara de Representantes?
Simón Molina es un representante a la Cámara del partido Creemos elegido como primer vicepresidente de la corporación. Su elección hace parte de la conformación de la Mesa Directiva, encargada de dirigir el funcionamiento legislativo durante el periodo correspondiente.
¿Cómo se eligen el presidente y los vicepresidentes de la Cámara de Representantes en Colombia?
La Mesa Directiva se elige mediante votación de los representantes a la Cámara al inicio de cada legislatura. Los cargos se asignan conforme a acuerdos políticos, normas internas y, en algunos casos, a las garantías previstas para la oposición.
¿Qué consecuencias puede tener un error durante la lectura de una votación en el Congreso de Colombia?
Un error verbal normalmente no modifica el resultado oficial cuando el escrutinio ya está certificado. Sin embargo, puede generar debate público, aclaraciones por parte de los involucrados y mayor atención sobre el desarrollo de la sesión y sus decisiones.

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