“180 votos para Simón Bolívar”: así revivió la congresista María Fernanda Carrascal al libertador

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas, integrante del Pacto Histórico, fue una de las protagonistas de la instalación de la legislatura 2026-2027 luego de cometer un error al anunciar el resultado de la elección del primer vicepresidente de esa corporación. Durante la lectura de la votación, Carrascal tuvo un lapsus y cantó la votación así: “180 votos para Simón Bolívar”, cuando el congresista elegido era en realidad Simón Molina, del movimiento Creemos. Aunque varios asistentes le hicieron notar la equivocación, la representante insistió inicialmente en que no había cometido ningún error. “Dije Molinaa”, agregó para tratar de remediar lo dicho.

El momento rápidamente se difundió en redes sociales y generó múltiples reacciones. Horas después del episodio, la congresista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que saludó la conformación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara. Lea también: A “voto limpio”, pero con ventaja para Deluque: hoy se define presidente de Senado “Ha sido instalada la legislatura 2026–2027. Saludo la elección de Nicolás Barguil como presidente de la Cámara de Representantes, de Simón Molina como primer vicepresidente y, de manera especial, la de mi compañero de bancada Erick Velasco, del Pacto Histórico, como segundo vicepresidente”, escribió. Carrascal destacó que la elección de Velasco representa la participación de la oposición en la Mesa Directiva, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición, y aseguró que desde su bancada ejercerán una oposición “democrática y propositiva”. Asimismo, lamentó que la Mesa Directiva y la Mesa Administrativa no cuenten con representación femenina. No se pierda: Uribe acusa a De la Espriella de querer acabar con el Centro Democrático: crónica de una pelea anunciada “La participación de las mujeres en los espacios de dirección del Congreso no es un asunto simbólico: es una condición necesaria para avanzar hacia una democracia más representativa, diversa y paritaria”, afirmó. También expresó su expectativa de que durante el nuevo periodo legislativo se garanticen plenamente los derechos de la oposición, el uso de la palabra y una agenda respetuosa del pluralismo. En otra publicación, Carrascal agradeció el respaldo recibido para asumir sus funciones durante la nueva legislatura. “Recibo esta honrosa elección no como un privilegio, sino como un mandato. No hay mayor dignidad que la de servir al pueblo cuando este deposita su confianza en una causa justa”, expresó. No se pierda: A voto limpio: Abelardo no cederá ante el Centro Democrático y se la juega por Deluque en Senado Agregó que continuará defendiendo “la libertad, la igualdad y la dignidad” del país y concluyó: “Desde hoy renuevo mi juramento: no apartarme jamás del lado de Colombia y de su gente”.

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