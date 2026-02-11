Grupo Trinity llama a “respaldar la libertad y la iniciativa privada” en carta a sus colaboradores antes de elecciones

A menos de un mes del inicio del calendario electoral, el Grupo Trinity, conglomerado empresarial que reúne empresas como Juan Valdez, Superpack, Wonder Travel, entre otras -con más de 14.000 empleados- envió una carta a sus colaboradores en la que invita a participar activamente en las próximas elecciones y hace un llamado a respaldar ideas que “resguarden la libertad, el libre mercado y la iniciativa privada”.
Y es que, el país está a menos de un mes de Elecciones, pues el domingo, 8 de marzo, se harán las del Congreso y Consulta Interpartidista. De otro lado, las de Presidencia serán el 31 de mayo.
En un comunicado poco habital en las empresas, y el cual fue fechado el 10 de febrero de 2026 y firmado su CEO, Iván Trujillo, el grupo empresarial señala que Colombia atraviesa “un momento decisivo” y que en los próximos meses se definirá el rumbo institucional, económico y social del país.