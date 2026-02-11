x

Grupo Trinity llama a “respaldar la libertad y la iniciativa privada” en carta a sus colaboradores antes de elecciones

El conglomerado empresarial envió un mensaje interno en el que afirma que el país atraviesa “un momento decisivo” e invita a sus colaboradores a participar activamente en las urnas durante los próximos comicios.

  • La carta fue firmada por Iván Trujillo, CEO del Grupo Trinity, y dirigida a las empresas y colaboradores del conglomerado. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
hace 4 horas
A menos de un mes del inicio del calendario electoral, el Grupo Trinity, conglomerado empresarial que reúne empresas como Juan Valdez, Superpack, Wonder Travel, entre otras -con más de 14.000 empleados- envió una carta a sus colaboradores en la que invita a participar activamente en las próximas elecciones y hace un llamado a respaldar ideas que “resguarden la libertad, el libre mercado y la iniciativa privada”.

Y es que, el país está a menos de un mes de Elecciones, pues el domingo, 8 de marzo, se harán las del Congreso y Consulta Interpartidista. De otro lado, las de Presidencia serán el 31 de mayo.

En un comunicado poco habital en las empresas, y el cual fue fechado el 10 de febrero de 2026 y firmado su CEO, Iván Trujillo, el grupo empresarial señala que Colombia atraviesa “un momento decisivo” y que en los próximos meses se definirá el rumbo institucional, económico y social del país.

En el texto, el conglomerado afirma que “la democracia no se sostiene sola” y que requiere “ciudadanos informados, participativos y comprometidos; personas dispuestas a involucrarse, a reflexionar y a ejercer con responsabilidad tanto el derecho como el deber de votar”.

Le puede interesar: Elecciones 2026: Informe advierte mejoras en respeto por la vida, pero rezagos en el debate político

Defensa de la libertad y la iniciativa privada

La carta incluye un llamado a “respaldar ideas y visiones que resguarden la libertad, el libre mercado y la iniciativa privada; que defiendan, sin ambigüedades, la actividad empresarial como motor esencial del desarrollo; y que promuevan el fortalecimiento continuo de la institucionalidad democrática”.

Asimismo, el documento señala que están convencidos de la importancia de promover “aquellas ideas que impulsan el orden y la legalidad, y que conciben la dimensión social desde la generación de valor, el trabajo y la productividad”.

En otro apartado, el grupo empresarial afirma que “la empresa no es un fin en sí mismo, es el vehículo mediante el cual se crean oportunidades, se dignifica el trabajo y se construye prosperidad compartida”.

Añade que las sociedades más cohesionadas y equitativas son aquellas que fortalecen su tejido empresarial, promueven el empleo formal y generan condiciones para que millones de personas progresen “a partir de su esfuerzo y talento”.

Lea más: Miguel Uribe Londoño relanzó su campaña con ataque “al jefe del Centro Democrático”

Invitación a participar en las urnas

Hacia el cierre del mensaje, Trinity invita a sus colaboradores a “participar activamente en este ejercicio democrático”, a acudir a las urnas “con convicción”, a informarse, dialogar con sus familias y evaluar “con criterio los programas y visiones políticas que defienden la actividad empresarial y el Estado de derecho”.

La carta concluye con la frase: “Participemos, votemos y respaldemos la democracia colombiana con responsabilidad”.

No es la primera vez que empresas se pronuncian previo a elecciones

Históricamente, muchas compañías han optado por mantener una posición de neutralidad pública para evitar polarizaciones entre empleados, clientes o aliados estratégicos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre. Antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, varios gremios y asociaciones empresariales hicieron llamados públicos a la ciudadanía para reflexionar sobre el voto y participar en las elecciones.

Entre ellos, 35 gremios agrupados bajo “Aliadas” (incluidos asociaciones empresariales) expresaron que era importante “elegir por propuestas que permitan crecer la economía, cerrar brechas sociales y fortalecer el empleo formal y la democracia”, invitando indirectamente a considerar visiones económicas concretas en la decisión electoral.

Conozca también: “Petro busca una constituyente para poder reelegirse en el 2030”: Angélica Lozano

