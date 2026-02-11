Grupo Trinity llama a “respaldar la libertad y la iniciativa privada” en carta a sus colaboradores antes de elecciones

A menos de un mes del inicio del calendario electoral, el Grupo Trinity, conglomerado empresarial que reúne empresas como Juan Valdez, Superpack, Wonder Travel, entre otras -con más de 14.000 empleados- envió una carta a sus colaboradores en la que invita a participar activamente en las próximas elecciones y hace un llamado a respaldar ideas que “resguarden la libertad, el libre mercado y la iniciativa privada”. Y es que, el país está a menos de un mes de Elecciones, pues el domingo, 8 de marzo, se harán las del Congreso y Consulta Interpartidista. De otro lado, las de Presidencia serán el 31 de mayo. En un comunicado poco habital en las empresas, y el cual fue fechado el 10 de febrero de 2026 y firmado su CEO, Iván Trujillo, el grupo empresarial señala que Colombia atraviesa “un momento decisivo” y que en los próximos meses se definirá el rumbo institucional, económico y social del país.

En el texto, el conglomerado afirma que “la democracia no se sostiene sola” y que requiere “ciudadanos informados, participativos y comprometidos; personas dispuestas a involucrarse, a reflexionar y a ejercer con responsabilidad tanto el derecho como el deber de votar”. Le puede interesar: Elecciones 2026: Informe advierte mejoras en respeto por la vida, pero rezagos en el debate político

Defensa de la libertad y la iniciativa privada

La carta incluye un llamado a “respaldar ideas y visiones que resguarden la libertad, el libre mercado y la iniciativa privada; que defiendan, sin ambigüedades, la actividad empresarial como motor esencial del desarrollo; y que promuevan el fortalecimiento continuo de la institucionalidad democrática”. Asimismo, el documento señala que están convencidos de la importancia de promover “aquellas ideas que impulsan el orden y la legalidad, y que conciben la dimensión social desde la generación de valor, el trabajo y la productividad”. En otro apartado, el grupo empresarial afirma que “la empresa no es un fin en sí mismo, es el vehículo mediante el cual se crean oportunidades, se dignifica el trabajo y se construye prosperidad compartida”. Añade que las sociedades más cohesionadas y equitativas son aquellas que fortalecen su tejido empresarial, promueven el empleo formal y generan condiciones para que millones de personas progresen “a partir de su esfuerzo y talento”. Lea más: Miguel Uribe Londoño relanzó su campaña con ataque “al jefe del Centro Democrático”

Invitación a participar en las urnas

Hacia el cierre del mensaje, Trinity invita a sus colaboradores a “participar activamente en este ejercicio democrático”, a acudir a las urnas “con convicción”, a informarse, dialogar con sus familias y evaluar “con criterio los programas y visiones políticas que defienden la actividad empresarial y el Estado de derecho”. La carta concluye con la frase: “Participemos, votemos y respaldemos la democracia colombiana con responsabilidad”.

No es la primera vez que empresas se pronuncian previo a elecciones