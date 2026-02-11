Atlético Nacional y Morelos activan campaña humanitaria por el invierno: “La situación es muy crítica”

La fuerte ola invernal que golpea a Colombia ha dejado graves afectaciones en varias regiones del país, siendo el departamento de Córdoba uno de los más impactados por las inundaciones. Cientos de familias han resultado damnificadas, lo que ha obligado al Gobierno Nacional y a diferentes organizaciones a redoblar esfuerzos para atender la emergencia humanitaria. En medio de esta difícil situación, el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, anunció que se sumará a las labores de apoyo a través de una iniciativa solidaria que liderará junto al Ejército Nacional y el club verdolaga. El objetivo es recolectar ropa nueva, alimentos no perecederos y productos de aseo personal para llevar ayuda directa a las comunidades afectadas.

La campaña también contará con la participación activa de la hinchada de Atlético Nacional, que podrá realizar donaciones y aportar su “granito de arena” para aliviar la situación que atraviesan cientos de familias cordobesas.

“Sabemos la situación que está pasando nuestro departamento de Córdoba. En pro con Atlético Nacional, el Ejército y mi fundación, trabajando súper duro para que nuestra gente, el aficionado de Atlético Nacional, aporte también su granito de arena para esta causa que ha golpeado muy duro a nuestro departamento. Sería lindo dar esta ayuda, la situación está muy crítica, y yo, en nombre de mi fundación y como parte de esta gran institución como es Atlético Nacional y el Ejército Nacional, aprovecho para dar este mensaje para que nos apoyen. Voy a poner a disposición de todos para ayudar a nuestra gente”, expresó Morelos en diálogo con Win Sports.