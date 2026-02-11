Atlético Nacional y Morelos activan campaña humanitaria por el invierno: “La situación es muy crítica”

La fuerte ola invernal que golpea a Colombia ha dejado graves afectaciones en varias regiones del país, siendo el departamento de Córdoba uno de los más impactados por las inundaciones. Cientos de familias han resultado damnificadas, lo que ha obligado al Gobierno Nacional y a diferentes organizaciones a redoblar esfuerzos para atender la emergencia humanitaria.
En medio de esta difícil situación, el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, anunció que se sumará a las labores de apoyo a través de una iniciativa solidaria que liderará junto al Ejército Nacional y el club verdolaga. El objetivo es recolectar ropa nueva, alimentos no perecederos y productos de aseo personal para llevar ayuda directa a las comunidades afectadas.