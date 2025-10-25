x

Grupo Nutresa consolida su dominio en el negocio de los snacks tras control total de Productos Yupi

La adquisición de Alcora, principal accionista de Productos Yupi, aprobada por los accionistas y notificada a la Superfinanciera, marca un nuevo capítulo en la estrategia de expansión del conglomerado de alimentos colombiano. Ya cuenta con más de 60 marcas.

    Con la integración de Yupi, Grupo Nutresa suma 63 marcas a su portafolio y amplía su presencia en el mercado regional de alimentos. FOTO: CORTESÍA MARCAS
Johan García Blandón
25 de octubre de 2025
bookmark

El Grupo Nutresa continúa refrescando su portafolio y consolidando su presencia en el mercado de alimentos. La compañía liderada por Jaime Gilinski anunció ante la Superintendencia Financiera que asumió el control total de la sociedad panameña Alcora, principal inversionista de Productos Yupi, un paso más hacia su apuesta por el segmento de los snacks, uno de los más dinámicos del consumo masivo en Colombia y la región.

La operación se realizó tras la aprobación de una escisión parcial del patrimonio de Inversionista Alcora, decisión tomada de forma conjunta con los demás accionistas. Con ello, Nutresa pasa a ser titular de Alcora y de todas sus compañías subordinadas, entre ellas la reconocida marca de pasabocas Productos Yupi.

Esta adquisición se inscribe dentro de la estrategia de expansión y consolidación del conglomerado alimenticio propiedad del Grupo Gilinski, que hoy cuenta con más de 60 marcas en nueve categorías de productos.

Una integración de Nutresa que fortalece el portafolio del grupo

El movimiento empresarial se suma al anuncio realizado en junio pasado, cuando Nutresa confirmó su intención de asumir el control de Alimentos Yupi, compañía ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de snacks bajo la misma marca.

Con esta integración, Productos Yupi podrá acceder a mayores recursos financieros, una cadena logística más robusta y una infraestructura corporativa que le permitirá fortalecer su competitividad tanto en Colombia como en otros mercados de América Latina.

No obstante, la operación también implica la adopción de nuevos lineamientos administrativos y estándares de gestión bajo la estructura directiva de Nutresa, en línea con su modelo corporativo multilatino.

El camino hacia la adquisición de Alcora

La consolidación se formalizó luego de un acuerdo de cesión de derechos políticos, mediante el cual Nutresa capitalizó el 40% de Alcora, propietaria del 100% de las acciones de Productos Yupi.

La decisión, anunciada inicialmente en marzo de este año, refuerza la apuesta del grupo por el nicho de los snacks y la confitería, uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del consumo masivo. En esta categoría, Yupi opera con nueve marcas principales: Copelia, Yupi, Yupis, Loncheras, Mekato, Liza’s, Rizadas, Golpe con Todo y Tosti.

¿De cuántas marcas se compone el Grupo Nutresa?

La llegada de Yupi eleva a 63 las marcas que hoy componen el portafolio de Grupo Nutresa, que incluye nombres ampliamente reconocidos en el mercado colombiano y regional:

- Cárnicos: Zenú, Pietrán, Cunit.

- Galletas y panificación: Noel, Festival, Tosh.

- Chocolatería: Jet, Corona, Chocolisto.

- Cafés: Sello Rojo, Colcafé, Matiz.

- Helados: Crem Helado, Polet.

- Pastas: Doria, Monticello.

- Alimentos para mascotas y bebidas

Resultados sólidos y visión de crecimiento

El cambio societario se da en un buen desempeño financiero para el grupo. En el primer trimestre de 2025, Nutresa reportó ventas consolidadas por $4,9 billones, lo que representa un crecimiento del 13,1% anual, impulsado tanto por su operación en el mercado local como por sus filiales internacionales.

Con esta adquisición, el grupo presidido por Gilinski fortalece su presencia en uno de los sectores más dinámicos del consumo.

Utilidad para la vida