“El envenenamiento viene desde mucho antes de las frambuesas”: encontraron rastro de talio en la sangre de familiares de niña asesinada

Nuevos hallazgos toxicológicos y conexiones telefónicas están reconfigurando el caso del envenenamiento con talio que estremeció a Bogotá en abril de 2025. Mientras la empresaria Zulma Guzmán Castro es buscada con circular roja de Interpol en varios países, se conoció que otros miembros —que no tuvieron contacto con las frambuesas contaminadas que mató a las dos niñas— también presentan rastros del metal en la sangre. El descubrimiento abre un capítulo más inquietante: la posibilidad de que la intoxicación haya comenzado años atrás.
Mientras las autoridades de Colombia, Brasil, España, Argentina y Reino Unido cooperan para localizar a Guzmán Castro, la empresaria de 54 años señalada como principal implicada en la muerte de las dos niñas estudiantes del colegio Los Nogales tras consumir frambuesas contaminadas con talio, el penalista Fabio Humar, abogado de la familia De Bedout, confirmó que la colaboración del domiciliario que entregó el frasco de frutas fue determinante para reconstruir el camino que siguió el envío.