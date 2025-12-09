En tres años, el Dapre ajusta 5 directores y un sinfín de escándalos

Hace unos días se conoció que Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sería destituida de su cargo. Sin embargo, en el transcurso de las semana anterior, el presidente Gustavo Petro decidió ratificarla en el puesto y, en un hecho poco frecuente en él, dio marcha atrás a una decisión de remoción.
Justamente, una entidad que ha enfrentado constantes tropiezos y dificultades durante la gestión del llamado “Gobierno del Cambio”, es el propio Dapre. Desde 2022, esta entidad ha estado dirigida por figuras reconocidas, aunque no precisamente por los resultados de su administración, sino por todo lo contrario.
La silla más “poderosa”
El primer director del Dapre en el gobierno Petro fue Mauricio Lizcano, quien ocupó el cargo entre el 7 de agosto de 2022, hasta mayo de 2023, antes de pasar al Ministerio TIC. Aunque no protagonizó escándalos de gran magnitud durante su gestión, su nombre terminó vinculado al caso de corrupción de la UNGRD.
En medio de las investigaciones por los contratos de carrotanques y los presuntos sobornos a congresistas, Lizcano ha sido señalado de haber asistido a una reunión en Palacio donde se habrían acordado detalles del saqueo a la entidad. El exministro ha negado cualquier responsabilidad y rindió declaración ante la Corte Suprema. Pese a ello, su paso por el Dapre quedó asociado al mayor escándalo del petrismo.