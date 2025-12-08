Paramount desafía a Netflix: lanzó una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner

Paramount lanzó este lunes una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros. Discovery que desafía un acuerdo previamente anunciado entre WBD y Netflix. La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre, dijo Paramount en un comunicado que calificó la oferta de Netflix como “inferior e incierta”. “Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo”, dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount.

A diferencia de Netflix, que propone adquirir solo el estudio Warner Bros y la plataforma de streaming HBO Max, Paramount Skydance quiere adquirir todo WBD, incluyendo su cartera de canales de televisión. Antes de considerar una venta, Warner Bros Discovery planeaba separar estos canales del resto del grupo -entre ellos se encuentran CNN y Discovery- considerando su menor potencial de crecimiento en un contexto de retracción de la televisión por cable en Estados Unidos.

Paramount Skydance fue, de hecho, el primero en manifestar su interés por Warner Bros Discovery y presentó al menos cinco ofertas antes de la de este lunes, pero el consejo de WBD prefirió a Netflix, que también superó al operador de cable Comcast. “Nuestra oferta es la más alta entre las que están sobre la mesa”, aseguró Ellison durante una entrevista con el canal CNBC.

La propuesta de Netflix valoraba Warner Bros y HBO Max en 83.000 millones de dólares, incluida la deuda. Para intentar convencer al consejo de administración de WBD y a sus accionistas, Paramount Skydance está dispuesto a solventar su oferta íntegramente en efectivo, mientras que Netflix incluye una parte del pago en acciones. El grupo logró reunir esta suma colosal apoyándose, en parte, en el patrimonio de la familia Ellison, cuyo patriarca, Larry, es el segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 270.000 millones de dólares según el sitio de la revista Forbes.