Acción del Grupo Éxito regresa este mes al principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia

Si va a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), tenga en cuenta que la acción ordinaria del Grupo Éxito regresará al MSCI COLCAP, el indicador más relevante.

La actualización fue realizada por MSCI el pasado 12 de noviembre, se trata uno de los proveedores de índices más reconocidos a nivel internacional, que determinó que la compañía cumple los criterios de capitalización y liquidez requeridos para hacer parte del selecto grupo de emisores que conforman este índice.

La noticia es importante porque el Grupo hará parte de ese índice bursátil que reúne las acciones más importantes y más negociadas en la Bolsa colombiana.

Entérese: Grupo Éxito revierte pérdidas y alcanza utilidad neta de $142.905 millones en el tercer trimestre de 2025

Cuando una empresa está en ese índice, aparece ante inversionistas nacionales y extranjeros como una compañía sólida, activa y con buen nivel de negociación.

Con su retorno al índice, la compañía aumenta su presencia en los portafolios que siguen estándares globales, reforzando su posición dentro del ecosistema financiero del país.

La nueva canasta del MSCI COLCAP entrará en vigor el próximo 25 de noviembre de 2025, fecha a partir de la cual el mercado reflejará la reincorporación del Grupo Éxito dentro del principal índice bursátil del país.