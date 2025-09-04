“No es el momento para una reforma tributaria, frena inversión y golpea el empleo”: presidenta Grupo Aval

La presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, lanzó un mensaje contundente sobre la propuesta de reforma tributaria que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso: “No es el momento para hablar de reformas tributarias”.
Según la directiva, la iniciativa pone en riesgo la inversión, el empleo y el crecimiento económico al incluir medidas que podrían elevar la carga impositiva de algunos sectores hasta el 50%, como el financiero.
Durante la presentación de una alianza entre Aval y Visa, Gutiérrez insistió en que el país atraviesa una coyuntura económica compleja, con una inversión privada en mínimos históricos y un crecimiento impulsado únicamente por el consumo.
Conozca más: Petro defendió su reforma tributaria y lanzó críticas políticas en alocución de más de una hora