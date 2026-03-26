Grupo Argos aprobó nueva junta directiva y pagará dividendos de $750 por acción

En la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas realizada este jueves, 26 de marzo, Grupo Argos aprobó la proposición para integrar su junta directiva con siete miembros, entre independientes y patrimoniales.
La junta quedó conformada por los miembros independientes Miguel Heras Castro, Joaquín Losada Fina, Juan Guillermo Castañeda Regalado y Jaime Alberto Palacio Botero, y por los miembros patrimoniales David Yanovich Wancier, Claudia Betancourt Azcárate y Ana Cristina Arango Uribe.
La proposición presentada correspondía a la continuidad de los integrantes actuales de la junta, quienes habían sido elegidos previamente en la asamblea extraordinaria del 16 de diciembre de 2025.
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