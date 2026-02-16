MinTrabajo no descarta subir el salario mínimo por encima del 23,7% en decreto transitorio

El Gobierno Nacional convocó para este lunes a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, tras el pronunciamiento del Consejo de Estado que cuestionó la forma y el sustento técnico del decreto que fijó el salario mínimo para 2026. Lo curioso es que el Gobierno en lugar de ajustar el salario a la baja, habla de mantener el aumento o, incluso, subirlo.
Este lunes, 16 de febrero, en entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la convocatoria se realiza por instrucción del presidente Gustavo Petro y busca “un consenso entre trabajadores y empresarios junto con el Gobierno”, aunque el auto del alto tribunal no obligaba expresamente a citar la comisión.
El ministro precisó que en la sesión se examinarán “los alcances del auto del Consejo de Estado” y se escucharán las consideraciones de empresarios y trabajadores, además de revisar los indicadores económicos presentados por el Dane y el Ministerio de Hacienda, tanto los datos corridos de 2026 como el comportamiento durante 2025.